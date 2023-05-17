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Ученые создали способ вакцинации через волосяные фолликулы - РИА Новости, 17.05.2023
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Наука
 
09:00 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/nauka-1872241209.html
Ученые создали способ вакцинации через волосяные фолликулы
Ученые создали способ вакцинации через волосяные фолликулы - РИА Новости, 17.05.2023
Ученые создали способ вакцинации через волосяные фолликулы
Новый способ вакцинации без уколов создали ученые СГУ, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и СПбПУ в составе международного научного коллектива. По словам... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:00
2023-05-17T09:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
саратовский государственный университет
россия
медицина
здоровье
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Новый способ вакцинации без уколов создали ученые СГУ, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и СПбПУ в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, введение вакцины осуществляется через волосяные фолликулы без повреждения кожи. Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Materials Chemistry В.Вакцинация – одна из основных стратегий профилактики инфекционных заболеваний. Традиционные вакцины вводят внутримышечно или подкожно с помощью игл, что является болезненной процедурой, нарушающей целостность кожного покрова, рассказали специалисты СГУ имени Н.Г. Чернышевского.Как пояснили эксперты СГУ, в настоящее время существует тенденция к замене таких подходов неинъекционными. Особый упор при этом делается на разработку методов чрезкожной иммунизации, поскольку в коже содержится большое количество клеток врожденного иммунитета, активация которых является обязательным условием развития сильного адаптивного иммунного ответа.В качестве решения было предложено проводить вакцинацию через волосяные фолликулы. Такой подход обеспечивает доставку препарата к иммунологически активным клеткам без необходимости нарушать целостность кожного покрова, что позволяет полностью избежать негативных последствий традиционных протоколов вакцинирования.Способ вакцинации через волосяные фолликулы был проверен экспериментально на лабораторных животных. В исследовании был предложен новый подход к сезонной вакцинации против гриппа. В качестве носителя гриппозной вакцины были использованы субмикронные частицы карбоната кальция сферической формы размером около 0,9 микрометра. Такой размер частиц, по утверждению Свенской, позволяет гарантированно заполнять фолликулы вакциной.Авторы утверждают, что разработанный ими способ имеет особые перспективы для вакцинопрофилактики и иммунотерапии лиц с возрастным угасанием иммунологической реактивности, а также, например, со вторичными иммунодефицитами.В исследовании принимали участие ученые Саратовского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского академического университета, Университета "Сириус", НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Лондонского университета королевы Марии.
https://ria.ru/20230516/nauka-1871088937.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, саратовский государственный университет, россия, медицина, здоровье, здоровье - общество
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Саратовский государственный университет, Россия, Медицина, Здоровье, Здоровье - Общество

Ученые создали способ вакцинации через волосяные фолликулы

© Фото : СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоВведение частиц вакцины в кожу с помощью ультразвуковой терапии
Введение частиц вакцины в кожу с помощью ультразвуковой терапии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : СГУ имени Н.Г. Чернышевского
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Новый способ вакцинации без уколов создали ученые СГУ, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и СПбПУ в составе международного научного коллектива. По словам авторов разработки, введение вакцины осуществляется через волосяные фолликулы без повреждения кожи. Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Materials Chemistry В.
Вакцинация – одна из основных стратегий профилактики инфекционных заболеваний. Традиционные вакцины вводят внутримышечно или подкожно с помощью игл, что является болезненной процедурой, нарушающей целостность кожного покрова, рассказали специалисты СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
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Как пояснили эксперты СГУ, в настоящее время существует тенденция к замене таких подходов неинъекционными. Особый упор при этом делается на разработку методов чрезкожной иммунизации, поскольку в коже содержится большое количество клеток врожденного иммунитета, активация которых является обязательным условием развития сильного адаптивного иммунного ответа.
«

"Введение вакцины в кожу можно производить, например, с помощью микроигл. Это менее болезненный и более эффективный способ по сравнению с обычными иглами. Однако наш коллектив поставил задачу найти способ вакцинации, позволяющий полностью избежать физического повреждения кожи", – рассказала одна из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории дистанционно управляемых систем для тераностики Научного медицинского центра Саратовского государственного университета Юлия Свенская.

© ИнфографикаПроцедура иммунизации лабораторного животного при помощи частиц карбоната кальция, содержащих вакцину
Процедура иммунизации лабораторного животного при помощи частиц карбоната кальция, содержащих вакцину
Процедура иммунизации лабораторного животного при помощи частиц карбоната кальция, содержащих вакцину
© Инфографика
1 из 2
© Фото : СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоУченые СГУ имени Н.Г. Чернышевского вводят вакцину подопытной мыши без физического повреждения кожи
Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского вводят вакцину подопытной мыши без физического повреждения кожи
Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского вводят вакцину подопытной мыши без физического повреждения кожи
© Фото : СГУ имени Н.Г. Чернышевского
2 из 2
Процедура иммунизации лабораторного животного при помощи частиц карбоната кальция, содержащих вакцину
© Инфографика
1 из 2
Ученые СГУ имени Н.Г. Чернышевского вводят вакцину подопытной мыши без физического повреждения кожи
© Фото : СГУ имени Н.Г. Чернышевского
2 из 2
В качестве решения было предложено проводить вакцинацию через волосяные фолликулы. Такой подход обеспечивает доставку препарата к иммунологически активным клеткам без необходимости нарушать целостность кожного покрова, что позволяет полностью избежать негативных последствий традиционных протоколов вакцинирования.
Способ вакцинации через волосяные фолликулы был проверен экспериментально на лабораторных животных. В исследовании был предложен новый подход к сезонной вакцинации против гриппа. В качестве носителя гриппозной вакцины были использованы субмикронные частицы карбоната кальция сферической формы размером около 0,9 микрометра. Такой размер частиц, по утверждению Свенской, позволяет гарантированно заполнять фолликулы вакциной.
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Авторы утверждают, что разработанный ими способ имеет особые перспективы для вакцинопрофилактики и иммунотерапии лиц с возрастным угасанием иммунологической реактивности, а также, например, со вторичными иммунодефицитами.
В исследовании принимали участие ученые Саратовского государственного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского академического университета, Университета "Сириус", НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Лондонского университета королевы Марии.
 
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