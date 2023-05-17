https://ria.ru/20230517/nauka-1872103689.html
Ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии
Ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии - РИА Новости, 17.05.2023
Ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии
Ученые НИУ "БелГУ" разработали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности. По их словам, персонализированная... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T07:00
2023-05-17T07:00
2023-05-17T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
белгородская область
белгородский государственный университет
россия
медицина
болезнь альцгеймера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871973675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_707873033b61c151cafb0525295fad1c.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые НИУ "БелГУ" разработали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности. По их словам, персонализированная VR-прогулка по различным пространствам позволяет повысить эффективность реабилитации и сократить время ее прохождения, сообщили в пресс-службе вуза.Последнее десятилетие виртуальная реальность (VR) широко применяется для терапии ментальных заболеваний и коррекции эмоциональных состояний, рассказали исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").Ученые разработали новый способ коррекции психологического состояния с использованием технологий VR. По их словам, при перемещении в цифровой среде в головном мозге происходит активация системы позиционирования в пространстве.По ее словам, технологии виртуальной реальности способны расширить подход к коррекции депрессивных состояний и нейродегенеративных расстройств.Ученые подчеркнули, что аналогов данного метода пока нет. Они предложили рассматривать содержимое виртуальной реальности с точки зрения целостного образа с его границами.Ранее создатели программ виртуальной реальности полагали, что на человека оказывает влияние наблюдение самого сюжета или взаимодействие с ним (приятный горный пейзаж, прогулка по парку или лесу). Исследователи НИУ "БелГУ" обратили внимание на то, что важными факторами являются также границы окружающей реальности и то, насколько предсказуемо они меняются."Одно дело, когда вы идете по прекрасному песчаному пляжу и имеете широкую перспективу обзора, а другое – когда приходится пробираться сквозь густую чащу леса, где зона видимости и угол обзора достаточно ограничены. А что находится за поворотом, вообще трудно предсказать", – объяснила Ульяна Москвитина.Участнику исследования демонстрировалась созданная персонально для него последовательность кадров: поле, горы, антропогенный рельеф современного города, жилая комната или офис. При виртуальном перемещении в этих пространствах у человека возникали разные реакции. Их отслеживали по изменениям показателей функциональной активности мозга, объяснили ученые."Таким образом, выбирая различные рельеф и длительность виртуальной прогулки можно влиять на психоэмоциональное состояние пациента. При этом все параметры подбираются индивидуально, с учетом реакций конкретного человека", – рассказал доцент кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования института инженерных и цифровых технологий Орест Иващук.По словам исследователей, описанный способ воздействует на энторинальную кору головного мозга. Она отвечает за один из участков, ответственных за регуляцию депрессивного фенотипа, а также нейрогенез и нейропластичность взрослого мозга.Ученые отметили, что энторинальная кора может повреждаться на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, при депрессивных расстройствах, стрессовых воздействиях."Энторинальная кора постоянно задействуется при перемещении человека в пространстве. Она обладает высокой нейропластичностью, так как мозгу необходимо каждый раз картировать, распознавать и сравнивать пространство, по которому ежедневно передвигается человек. А при депрессиях и прочих расстройствах психической деятельности как раз страдает механизм нейропластичности", – добавила Москвитина.По словам разработчиков, в качестве средства визуализации могут использоваться любые из средств создания видимого виртуального пространства (например, VR-очки или VR-линзы)."Дополнительно процесс коррекции включает оценку состояния до и после сеанса с применением психопатологического анкетирования, измерения пульса, артериального давления, исследования уровня сатурации кислорода в крови и других методов функциональной диагностики", – рассказала Ульяна Москвитина.Она отметила, что предложенный метод повышает эффективность реабилитации, сокращает время ее прохождения. Результаты могут быть использованы в медицине, при создании искусственного интеллекта, персонализированной робототехники. Также потенциальной сферой применения метода может быть архитектура и создание антропогенного рельефа современных городов.Исследование проведено междисциплинарной командой медиков, психологов и IT-специалистов по проекту программы стратегического развития "Приоритет-2030".На разработку получен патент №2792205.
https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html
https://ria.ru/20230116/nauka-1843864382.html
https://ria.ru/20220713/bfu-1801923205.html
https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871973675_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5260c695c37b7747672adf2ad0fc63ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, университетская наука, белгородская область, белгородский государственный университет, россия, медицина, болезнь альцгеймера, головной мозг, депрессия
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Белгородская область, Белгородский государственный университет, Россия, Медицина, болезнь Альцгеймера, Головной мозг, депрессия
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Ученые НИУ "БелГУ"
разработали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности. По их словам, персонализированная VR-прогулка по различным пространствам позволяет повысить эффективность реабилитации и сократить время ее прохождения, сообщили в пресс-службе вуза.
Последнее десятилетие виртуальная реальность (VR) широко применяется для терапии ментальных заболеваний и коррекции эмоциональных состояний, рассказали исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").
Российские ученые обнаружили изменения в мозге, возникающие при стрессе
Ученые разработали новый способ коррекции психологического состояния с использованием технологий VR. По их словам, при перемещении в цифровой среде в головном мозге происходит активация системы позиционирования в пространстве.
«
"Можно сказать, что мозг фиксирует дорогу, по которой идет человек. Это способствует тренировке различных зон мозга, ответственных не только за хорошее настроение, но и особых участков, позволяющих восстановить связи между нейронами", – рассказала руководитель проекта, доцент кафедры психиатрии, наркологии и клинической психологии НИУ "БелГУ" Ульяна Москвитина.
По ее словам, технологии виртуальной реальности способны расширить подход к коррекции депрессивных состояний и нейродегенеративных расстройств.
Ученые подчеркнули, что аналогов данного метода пока нет. Они предложили рассматривать содержимое виртуальной реальности с точки зрения целостного образа с его границами.
Ранее создатели программ виртуальной реальности полагали, что на человека оказывает влияние наблюдение самого сюжета или взаимодействие с ним (приятный горный пейзаж, прогулка по парку или лесу). Исследователи НИУ "БелГУ" обратили внимание на то, что важными факторами являются также границы окружающей реальности и то, насколько предсказуемо они меняются.
В России открыли механизмы лечения посттравматического расстройства
"Одно дело, когда вы идете по прекрасному песчаному пляжу и имеете широкую перспективу обзора, а другое – когда приходится пробираться сквозь густую чащу леса, где зона видимости и угол обзора достаточно ограничены. А что находится за поворотом, вообще трудно предсказать", – объяснила Ульяна Москвитина.
Участнику исследования демонстрировалась созданная персонально для него последовательность кадров: поле, горы, антропогенный рельеф современного города, жилая комната или офис. При виртуальном перемещении в этих пространствах у человека возникали разные реакции. Их отслеживали по изменениям показателей функциональной активности мозга, объяснили ученые.
"Таким образом, выбирая различные рельеф и длительность виртуальной прогулки можно влиять на психоэмоциональное состояние пациента. При этом все параметры подбираются индивидуально, с учетом реакций конкретного человека", – рассказал доцент кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования института инженерных и цифровых технологий Орест Иващук.
По словам исследователей, описанный способ воздействует на энторинальную кору головного мозга. Она отвечает за один из участков, ответственных за регуляцию депрессивного фенотипа, а также нейрогенез и нейропластичность взрослого мозга.
Разработка из России поможет выявить болезни головного мозга
Ученые отметили, что энторинальная кора может повреждаться на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, при депрессивных расстройствах, стрессовых воздействиях.
"Энторинальная кора постоянно задействуется при перемещении человека в пространстве. Она обладает высокой нейропластичностью, так как мозгу необходимо каждый раз картировать, распознавать и сравнивать пространство, по которому ежедневно передвигается человек. А при депрессиях и прочих расстройствах психической деятельности как раз страдает механизм нейропластичности", – добавила Москвитина.
По словам разработчиков, в качестве средства визуализации могут использоваться любые из средств создания видимого виртуального пространства (например, VR-очки или VR-линзы).
"Дополнительно процесс коррекции включает оценку состояния до и после сеанса с применением психопатологического анкетирования, измерения пульса, артериального давления, исследования уровня сатурации кислорода в крови и других методов функциональной диагностики", – рассказала Ульяна Москвитина.
В России нашли связь женской депрессии и проблем с сердцем
Она отметила, что предложенный метод повышает эффективность реабилитации, сокращает время ее прохождения. Результаты могут быть использованы в медицине, при создании искусственного интеллекта, персонализированной робототехники. Также потенциальной сферой применения метода может быть архитектура и создание антропогенного рельефа современных городов.
Исследование проведено междисциплинарной командой медиков, психологов и IT-специалистов по проекту программы стратегического развития "Приоритет-2030".
На разработку получен патент №2792205.