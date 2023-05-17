https://ria.ru/20230517/nauka-1872103689.html

Ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии

Ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии - РИА Новости, 17.05.2023

Ученые предложили использовать VR-прогулки для лечения депрессии

Ученые НИУ "БелГУ" разработали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности. По их словам, персонализированная... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T07:00

2023-05-17T07:00

2023-05-17T07:00

наука

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болезнь альцгеймера

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые НИУ "БелГУ" разработали способ коррекции психологического состояния человека с использованием виртуальной реальности. По их словам, персонализированная VR-прогулка по различным пространствам позволяет повысить эффективность реабилитации и сократить время ее прохождения, сообщили в пресс-службе вуза.Последнее десятилетие виртуальная реальность (VR) широко применяется для терапии ментальных заболеваний и коррекции эмоциональных состояний, рассказали исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ").Ученые разработали новый способ коррекции психологического состояния с использованием технологий VR. По их словам, при перемещении в цифровой среде в головном мозге происходит активация системы позиционирования в пространстве.По ее словам, технологии виртуальной реальности способны расширить подход к коррекции депрессивных состояний и нейродегенеративных расстройств.Ученые подчеркнули, что аналогов данного метода пока нет. Они предложили рассматривать содержимое виртуальной реальности с точки зрения целостного образа с его границами.Ранее создатели программ виртуальной реальности полагали, что на человека оказывает влияние наблюдение самого сюжета или взаимодействие с ним (приятный горный пейзаж, прогулка по парку или лесу). Исследователи НИУ "БелГУ" обратили внимание на то, что важными факторами являются также границы окружающей реальности и то, насколько предсказуемо они меняются."Одно дело, когда вы идете по прекрасному песчаному пляжу и имеете широкую перспективу обзора, а другое – когда приходится пробираться сквозь густую чащу леса, где зона видимости и угол обзора достаточно ограничены. А что находится за поворотом, вообще трудно предсказать", – объяснила Ульяна Москвитина.Участнику исследования демонстрировалась созданная персонально для него последовательность кадров: поле, горы, антропогенный рельеф современного города, жилая комната или офис. При виртуальном перемещении в этих пространствах у человека возникали разные реакции. Их отслеживали по изменениям показателей функциональной активности мозга, объяснили ученые."Таким образом, выбирая различные рельеф и длительность виртуальной прогулки можно влиять на психоэмоциональное состояние пациента. При этом все параметры подбираются индивидуально, с учетом реакций конкретного человека", – рассказал доцент кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования института инженерных и цифровых технологий Орест Иващук.По словам исследователей, описанный способ воздействует на энторинальную кору головного мозга. Она отвечает за один из участков, ответственных за регуляцию депрессивного фенотипа, а также нейрогенез и нейропластичность взрослого мозга.Ученые отметили, что энторинальная кора может повреждаться на ранних стадиях болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, при депрессивных расстройствах, стрессовых воздействиях."Энторинальная кора постоянно задействуется при перемещении человека в пространстве. Она обладает высокой нейропластичностью, так как мозгу необходимо каждый раз картировать, распознавать и сравнивать пространство, по которому ежедневно передвигается человек. А при депрессиях и прочих расстройствах психической деятельности как раз страдает механизм нейропластичности", – добавила Москвитина.По словам разработчиков, в качестве средства визуализации могут использоваться любые из средств создания видимого виртуального пространства (например, VR-очки или VR-линзы)."Дополнительно процесс коррекции включает оценку состояния до и после сеанса с применением психопатологического анкетирования, измерения пульса, артериального давления, исследования уровня сатурации кислорода в крови и других методов функциональной диагностики", – рассказала Ульяна Москвитина.Она отметила, что предложенный метод повышает эффективность реабилитации, сокращает время ее прохождения. Результаты могут быть использованы в медицине, при создании искусственного интеллекта, персонализированной робототехники. Также потенциальной сферой применения метода может быть архитектура и создание антропогенного рельефа современных городов.Исследование проведено междисциплинарной командой медиков, психологов и IT-специалистов по проекту программы стратегического развития "Приоритет-2030".На разработку получен патент №2792205.

https://ria.ru/20230406/nauka-1863276703.html

https://ria.ru/20230116/nauka-1843864382.html

https://ria.ru/20220713/bfu-1801923205.html

https://ria.ru/20230316/nauka-1858107362.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, белгородская область, белгородский государственный университет, россия, медицина, болезнь альцгеймера, головной мозг, депрессия