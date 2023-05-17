https://ria.ru/20230517/nato-1872467488.html
В парламенте Эстонии поддержали вступление Украины в НАТО
В парламенте Эстонии поддержали вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 17.05.2023
В парламенте Эстонии поддержали вступление Украины в НАТО
Парламент Эстонии в среду выступил с заявлением в поддержку вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:08
2023-05-17T18:08
2023-05-17T18:08
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая - РИА Новости. Парламент Эстонии в среду выступил с заявлением в поддержку вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. Украина представила официальное заявление о присоединении к НАТО 30 сентября 2022 года. "Совместно с другими Балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля", - говорится в сообщении. Согласно принятому документу, вступление Украины в НАТО является единственным способом обеспечить основанный на правилах миропорядок, устойчивый мир и безопасность демократических европейских государств. Парламент считает необходимым сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные меры для быстрой интеграции Украины в НАТО и передать Киеву приглашение на присоединение к альянсу.
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
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в мире, украина, эстония, вильнюс, нато
В мире, Украина, Эстония, Вильнюс, НАТО
В парламенте Эстонии поддержали вступление Украины в НАТО
Парламент Эстонии выступил с заявлением в поддержку вступления Украины в НАТО