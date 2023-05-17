https://ria.ru/20230517/moskva-1872330699.html
В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов
В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов - РИА Новости, 17.05.2023
В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов
Четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:14
2023-05-17T11:14
2023-05-17T11:24
общество
москва
татьяна позднякова
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Завтрашний день у нас будет самым жарким на этой неделе и, может быть, даже до конца мая самым жарким останется... Мы ждем, что в Москве будет около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.Она добавила, что температура выше 25 градусов в Москве подходит под категорию жаркой погоды и является неблагоприятным погодным явлением для городской среды.
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, гидрометцентр
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Гидрометцентр
В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов
Метеобюро Москвы спрогнозировало температуру до 25 градусов 18 мая
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Завтрашний день у нас будет самым жарким на этой неделе и, может быть, даже до конца мая самым жарким останется... Мы ждем, что в Москве будет около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что температура выше 25 градусов в Москве подходит под категорию жаркой погоды и является неблагоприятным погодным явлением для городской среды.
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