https://ria.ru/20230517/moskva-1872330699.html

В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов

В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов - РИА Новости, 17.05.2023

В Москве 18 мая ожидают повышение температуры воздуха до 25 градусов

Четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:14

2023-05-17T11:24

общество

москва

татьяна позднякова

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четверг может стать самым теплым днем в Москве в этом мае, ожидается около плюс 25 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова."Завтрашний день у нас будет самым жарким на этой неделе и, может быть, даже до конца мая самым жарким останется... Мы ждем, что в Москве будет около плюс 25 градусов", - рассказала Позднякова.Она добавила, что температура выше 25 градусов в Москве подходит под категорию жаркой погоды и является неблагоприятным погодным явлением для городской среды.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова, гидрометцентр