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Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем - РИА Новости, 17.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:12 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/moskva-1872322563.html
Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем
Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем - РИА Новости, 17.05.2023
Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем
Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:12
2023-05-17T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичное предприятие "Промет" приступает к выпуску функциональных медицинских кроватей с пластиковым ложем, которые на российском рынке ранее были представлены преимущественно китайскими производителями. В планах компании – выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что новая кровать будет значительно легче тех, где ложе изготовлено из металла. Также полимерный материал имеет высокую прочность, хорошо моется дезинфекционными средствами, устойчив к царапинам, химическому воздействию."Медицинское направление мы развиваем уже около 10 лет, за которые ассортимент медоборудования расширился в несколько раз, выросли объемы выпуска продукции, появились новые каналы реализации. На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое", – отметил коммерческий директор компании Алексей Петров.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем

© Фото : пресс-служба ДИППКровати с пластиковым ложе
Кровати с пластиковым ложе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичное предприятие "Промет" приступает к выпуску функциональных медицинских кроватей с пластиковым ложем, которые на российском рынке ранее были представлены преимущественно китайскими производителями. В планах компании – выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППКровати с пластиковым ложе
Кровати с пластиковым ложе
Кровати с пластиковым ложе
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
© Фото : пресс-служба ДИППКровать с пластиковым ложе
Кровать с пластиковым ложе
Кровать с пластиковым ложе
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Кровати с пластиковым ложе
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Кровать с пластиковым ложе
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
Отмечается, что новая кровать будет значительно легче тех, где ложе изготовлено из металла. Также полимерный материал имеет высокую прочность, хорошо моется дезинфекционными средствами, устойчив к царапинам, химическому воздействию.
"Медицинское направление мы развиваем уже около 10 лет, за которые ассортимент медоборудования расширился в несколько раз, выросли объемы выпуска продукции, появились новые каналы реализации. На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое", – отметил коммерческий директор компании Алексей Петров.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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