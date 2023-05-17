Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичное предприятие "Промет" приступает к выпуску функциональных медицинских кроватей с пластиковым ложем, которые на российском рынке ранее были представлены преимущественно китайскими производителями. В планах компании – выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что новая кровать будет значительно легче тех, где ложе изготовлено из металла. Также полимерный материал имеет высокую прочность, хорошо моется дезинфекционными средствами, устойчив к царапинам, химическому воздействию."Медицинское направление мы развиваем уже около 10 лет, за которые ассортимент медоборудования расширился в несколько раз, выросли объемы выпуска продукции, появились новые каналы реализации. На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое", – отметил коммерческий директор компании Алексей Петров.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичное предприятие "Промет" приступает к выпуску функциональных медицинских кроватей с пластиковым ложем, которые на российском рынке ранее были представлены преимущественно китайскими производителями. В планах компании – выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что новая кровать будет значительно легче тех, где ложе изготовлено из металла. Также полимерный материал имеет высокую прочность, хорошо моется дезинфекционными средствами, устойчив к царапинам, химическому воздействию.
"Медицинское направление мы развиваем уже около 10 лет, за которые ассортимент медоборудования расширился в несколько раз, выросли объемы выпуска продукции, появились новые каналы реализации. На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое", – отметил коммерческий директор компании Алексей Петров.
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