https://ria.ru/20230517/moskva-1872322563.html

Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем

Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем - РИА Новости, 17.05.2023

Овчинский: в Москве начнут выпуск медицинских кроватей с пластиковым ложем

Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:12

2023-05-17T11:12

2023-05-17T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Столичная компания в рамках импортозамещения наладила производство медицинских кроватей с пластиковым ложем, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичное предприятие "Промет" приступает к выпуску функциональных медицинских кроватей с пластиковым ложем, которые на российском рынке ранее были представлены преимущественно китайскими производителями. В планах компании – выпустить в текущем году около пяти тысяч таких изделий", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что новая кровать будет значительно легче тех, где ложе изготовлено из металла. Также полимерный материал имеет высокую прочность, хорошо моется дезинфекционными средствами, устойчив к царапинам, химическому воздействию."Медицинское направление мы развиваем уже около 10 лет, за которые ассортимент медоборудования расширился в несколько раз, выросли объемы выпуска продукции, появились новые каналы реализации. На собственном производстве, помимо медицинских кроватей, мы изготавливаем медицинские шкафы, столы, кушетки для провозки больных, термостаты, стерилизаторы и многое другое", – отметил коммерческий директор компании Алексей Петров.

https://ria.ru/20230516/karty-1872042823.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский