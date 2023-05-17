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Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя - РИА Новости, 17.05.2023
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Тверская область
 
14:26 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/modernizatsiya-1872392885.html
Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя
Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя - РИА Новости, 17.05.2023
Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя
Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:26
2023-05-17T14:26
тверская область
игорь руденя
калининский район
конаковский район
тверь
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ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в этом году в региональную программу модернизации школ вошло 15 объектов.Пять объектов 2023 года находятся в высокой степени готовности – от 60% до 80%: Горютинская школа в Калининском районе, школа №2 Лихославльского округа, Тверская школа-интернат №1, школа в поселке Радченко Конаковского района и школа №15 в Твери."Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания детей", – процитировали в пресс-службе Руденю.Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению Рудени.В 2022 году ремонтные работы по региональной программе модернизации проведены в двух зданиях Борковской СОШ в Бежецком районе, Малышевской СОШ в Максатихинском округе и школе № 55 в городе Бологое. Учреждения оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности зданий и прилегающих территорий, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, калининский район, конаковский район, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Калининский район, Конаковский район, Тверь

Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя

© Фото : правительство Тверской областиШколы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе
Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в этом году в региональную программу модернизации школ вошло 15 объектов.
Пять объектов 2023 года находятся в высокой степени готовности – от 60% до 80%: Горютинская школа в Калининском районе, школа №2 Лихославльского округа, Тверская школа-интернат №1, школа в поселке Радченко Конаковского района и школа №15 в Твери.
"Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания детей", – процитировали в пресс-службе Руденю.
Руденя: в лагерях Тверской области этим летом отдохнут 65 тысяч детей - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Руденя: в лагерях Тверской области этим летом отдохнут 65 тысяч детей
12 мая, 19:42
Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению Рудени.
В 2022 году ремонтные работы по региональной программе модернизации проведены в двух зданиях Борковской СОШ в Бежецком районе, Малышевской СОШ в Максатихинском округе и школе № 55 в городе Бологое. Учреждения оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности зданий и прилегающих территорий, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяКалининский районКонаковский районТверь
 
 
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