Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя
© Фото : правительство Тверской областиШколы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе
© Фото : правительство Тверской области
ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в этом году в региональную программу модернизации школ вошло 15 объектов.
Пять объектов 2023 года находятся в высокой степени готовности – от 60% до 80%: Горютинская школа в Калининском районе, школа №2 Лихославльского округа, Тверская школа-интернат №1, школа в поселке Радченко Конаковского района и школа №15 в Твери.
"Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания детей", – процитировали в пресс-службе Руденю.
Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению Рудени.
В 2022 году ремонтные работы по региональной программе модернизации проведены в двух зданиях Борковской СОШ в Бежецком районе, Малышевской СОШ в Максатихинском округе и школе № 55 в городе Бологое. Учреждения оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности зданий и прилегающих территорий, пояснили в пресс-службе.