https://ria.ru/20230517/modernizatsiya-1872392885.html

Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя

Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя - РИА Новости, 17.05.2023

Тверские школы модернизируют по программе, которую инициировал Руденя

Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:26

2023-05-17T14:26

2023-05-17T14:26

тверская область

игорь руденя

калининский район

конаковский район

тверь

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ТВЕРЬ, 17 мая - РИА Новости. Школы Тверской области модернизируют в 2023 году по инициированной губернатором Игорем Руденей программе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего в этом году в региональную программу модернизации школ вошло 15 объектов.Пять объектов 2023 года находятся в высокой степени готовности – от 60% до 80%: Горютинская школа в Калининском районе, школа №2 Лихославльского округа, Тверская школа-интернат №1, школа в поселке Радченко Конаковского района и школа №15 в Твери."Современные школы – это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания детей", – процитировали в пресс-службе Руденю.Проект по модернизации образовательных организаций Верхневолжья стартовал в прошлом году по поручению Рудени.В 2022 году ремонтные работы по региональной программе модернизации проведены в двух зданиях Борковской СОШ в Бежецком районе, Малышевской СОШ в Максатихинском округе и школе № 55 в городе Бологое. Учреждения оснащены новым оборудованием, мебелью и спортивным инвентарем. Выполнены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности зданий и прилегающих территорий, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230512/deti-1871417618.html

калининский район

конаковский район

тверь

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Артем Смирнов

игорь руденя, калининский район, конаковский район, тверь