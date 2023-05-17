https://ria.ru/20230517/mladenets-1872487824.html

В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей

В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2023

В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей

Уголовное дело о торговле людьми возбудили после того, как три женщины в Москве пытались продать младенца за 60 тысяч рублей, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:12

2023-05-17T20:12

2023-05-17T20:12

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

дети

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми возбудили после того, как три женщины в Москве пытались продать младенца за 60 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "торговля людьми совершенная организованной группой". По подозрению в совершении преступления задержаны три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения", - сказала она. По версии следствия, подозреваемые в столичном торговом центре продали девочку 2023 года рождения, получив 60 тысяч рублей. Отмечается, что после составления расписок о получении денег и передачи ребёнка женщины были задержаны. Подчеркивается, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Сообщается, что в ближайшее время женщинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20230516/prodazha-1872102123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, дети