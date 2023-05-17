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В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2023
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20:12 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/mladenets-1872487824.html
В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей
В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей - РИА Новости, 17.05.2023
В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей
Уголовное дело о торговле людьми возбудили после того, как три женщины в Москве пытались продать младенца за 60 тысяч рублей, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:12
2023-05-17T20:12
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
дети
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми возбудили после того, как три женщины в Москве пытались продать младенца за 60 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "торговля людьми совершенная организованной группой". По подозрению в совершении преступления задержаны три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения", - сказала она. По версии следствия, подозреваемые в столичном торговом центре продали девочку 2023 года рождения, получив 60 тысяч рублей. Отмечается, что после составления расписок о получении денег и передачи ребёнка женщины были задержаны. Подчеркивается, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Сообщается, что в ближайшее время женщинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, дети
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова, Дети
В Москве возбудили дело после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей

СК в Москве завел дело о торговле людьми после попытки продажи младенца за 60 тысяч рублей

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело о торговле людьми возбудили после того, как три женщины в Москве пытались продать младенца за 60 тысяч рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ранее РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что 15 мая три женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве, их задержали, решается вопрос о возбуждении дела.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "торговля людьми совершенная организованной группой". По подозрению в совершении преступления задержаны три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения", - сказала она.
По версии следствия, подозреваемые в столичном торговом центре продали девочку 2023 года рождения, получив 60 тысяч рублей. Отмечается, что после составления расписок о получении денег и передачи ребёнка женщины были задержаны.
Подчеркивается, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение. Сообщается, что в ближайшее время женщинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаДети
 
 
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