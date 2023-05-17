https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html
В Гагаузии пройдет общенациональный митинг
В Гагаузии пройдет общенациональный митинг - РИА Новости, 17.05.2023
В Гагаузии пройдет общенациональный митинг
В столице Гагаузии городе Комрате 21 мая пройдет митинг в поддержку национальных интересов, сообщил гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:23
2023-05-17T15:23
2023-05-17T15:23
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
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КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. В столице Гагаузии городе Комрате 21 мая пройдет митинг в поддержку национальных интересов, сообщил гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. В минувшее воскресенье в Гагаузии прошли выборы главы автономии, победителем стала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Во вторник местный парламент поддержал решение центризбиркома о признании результатов голосования. "На центральной площади Комрата 21 мая пройдет народное собрание, это общенациональный митинг. Мы призываем поддержать его все политические силы, местные власти и общественных деятелей - всех, кто разделяют нашу повестку", - сказал Влах в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Он отметил, что народное собрание пройдет без партийных флагов. По его словам, на митинге будут звучать требования о сохранении нейтралитета Молдавии, а также "об укреплении партнерских связей с главными мировыми силами – Россией, Китаем, Европейским союзом, США, Китаем". "В повестку также будет вынесены такие вопросы, как необходимость сохранения членства Молдавии в СНГ и прекращение давления на оппозицию, СМИ и всех, кто не согласен с партией власти и президентом Санду", - добавил общественный деятель. В тот же день в Кишиневе пройдет митинг, созванный президентом Майей Санду. Десятого апреля она анонсировала массовый митинг на площади Великого Национального Собрания в поддержку евроинтеграции. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести оппозиционеры - партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности.
https://ria.ru/20230517/gagauziya-1872351553.html
https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, комрат
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат
В Гагаузии пройдет общенациональный митинг
В столице Гагаузии Комрате 21 мая пройдет общенациональный митинг
КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. В столице Гагаузии городе Комрате 21 мая пройдет митинг в поддержку национальных интересов, сообщил гражданский активист автономии, глава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаил Влах.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии
, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как официальный Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
. В минувшее воскресенье в Гагаузии прошли выборы главы автономии, победителем стала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул
. Во вторник местный парламент поддержал решение центризбиркома о признании результатов голосования.
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"На центральной площади Комрата 21 мая пройдет народное собрание, это общенациональный митинг. Мы призываем поддержать его все политические силы, местные власти и общественных деятелей - всех, кто разделяют нашу повестку", - сказал Влах в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Он отметил, что народное собрание пройдет без партийных флагов. По его словам, на митинге будут звучать требования о сохранении нейтралитета Молдавии, а также "об укреплении партнерских связей с главными мировыми силами – Россией, Китаем
, Европейским союзом, США
, Китаем". "В повестку также будет вынесены такие вопросы, как необходимость сохранения членства Молдавии в СНГ
и прекращение давления на оппозицию, СМИ и всех, кто не согласен с партией власти и президентом Санду
", - добавил общественный деятель.
В тот же день в Кишиневе пройдет митинг, созванный президентом Майей Санду. Десятого апреля она анонсировала массовый митинг на площади Великого Национального Собрания в поддержку евроинтеграции. Ранее стало известно, что мероприятия на центральной площади Молдавии в этот же день планировали провести оппозиционеры - партия "Шор" и Соцпартия. Однако по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, у центральных властей с 14 мая по 2 июня будет приоритет в организации массовых мероприятий вне зависимости от порядка уведомления об их проведении. В этот период в стране будет действовать повышенный режим безопасности.
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