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Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки - РИА Новости, 17.05.2023
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03:14 17.05.2023 (обновлено: 10:10 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/malchik-1872285752.html
Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки
Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки - РИА Новости, 17.05.2023
Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки
Десятилетний Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов со ссылкой на полпредство... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T03:14
2023-05-17T10:10
надежные люди
общество
улан-удэ
москва
кабанский район
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 17 мая – РИА Новости. Десятилетний Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов со ссылкой на полпредство республики в Москве. По словам пресс-службы полпредства Бурятии в Москве, на эти деньги были заказаны футболки с рисунками детей и надписью на спине "Бурятия". Первую такую футболку примерил командир танкового экипажа Виталий Олейников из Кабанского района, находящийся на лечении в госпитале. Он поблагодарил детей за подарок и внимательное отношение к военным. "Теперь наших подопечных будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющем всей душой за воинов спецоперации", - подчеркнули в полпредстве.
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общество, улан-удэ, москва, кабанский район, алексей цыденов
Надежные люди, Общество, Улан-Удэ, Москва, Кабанский район, Алексей Цыденов
Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки

Глава Бурятии Цыденов: мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки

© Фото : полпредство Бурятии в МосквеМальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным
Мальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : полпредство Бурятии в Москве
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УЛАН-УДЭ, 17 мая – РИА Новости. Десятилетний Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов со ссылкой на полпредство республики в Москве.
«
"В Улан-Удэ живет 10-летний мальчик Богдан. Он накопил 3600 рублей и передал Денису Леонову (зампредседателя общественной палаты республики, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества "Верхнеудинская станица" - ред.), а он в свою очередь передал нам конверт с надписью "Это все мои деньги, они все вам на вещи". Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы полпредства Бурятии в Москве, на эти деньги были заказаны футболки с рисунками детей и надписью на спине "Бурятия". Первую такую футболку примерил командир танкового экипажа Виталий Олейников из Кабанского района, находящийся на лечении в госпитале. Он поблагодарил детей за подарок и внимательное отношение к военным.
© Фото : полпредство Бурятии в МосквеМальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным
Мальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : полпредство Бурятии в Москве
Мальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным
"Теперь наших подопечных будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющем всей душой за воинов спецоперации", - подчеркнули в полпредстве.
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Надежные людиОбществоУлан-УдэМоскваКабанский районАлексей Цыденов
 
 
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