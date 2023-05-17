https://ria.ru/20230517/malchik-1872285752.html

Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки

Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки - РИА Новости, 17.05.2023

Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки

Десятилетний Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов со ссылкой на полпредство... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T03:14

2023-05-17T03:14

2023-05-17T10:10

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улан-удэ

москва

кабанский район

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 17 мая – РИА Новости. Десятилетний Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов со ссылкой на полпредство республики в Москве. По словам пресс-службы полпредства Бурятии в Москве, на эти деньги были заказаны футболки с рисунками детей и надписью на спине "Бурятия". Первую такую футболку примерил командир танкового экипажа Виталий Олейников из Кабанского района, находящийся на лечении в госпитале. Он поблагодарил детей за подарок и внимательное отношение к военным. "Теперь наших подопечных будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющем всей душой за воинов спецоперации", - подчеркнули в полпредстве.

https://ria.ru/20230516/pomosch-1872221163.html

улан-удэ

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общество, улан-удэ, москва, кабанский район, алексей цыденов