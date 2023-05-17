Мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки
Глава Бурятии Цыденов: мальчик из Улан-Удэ передал военным 3,6 тысяч рублей из копилки
© Фото : полпредство Бурятии в МосквеМальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным
© Фото : полпредство Бурятии в Москве
УЛАН-УДЭ, 17 мая – РИА Новости. Десятилетний Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов со ссылкой на полпредство республики в Москве.
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"В Улан-Удэ живет 10-летний мальчик Богдан. Он накопил 3600 рублей и передал Денису Леонову (зампредседателя общественной палаты республики, атаман Улан-Удэнского городского казачьего общества "Верхнеудинская станица" - ред.), а он в свою очередь передал нам конверт с надписью "Это все мои деньги, они все вам на вещи". Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы полпредства Бурятии в Москве, на эти деньги были заказаны футболки с рисунками детей и надписью на спине "Бурятия". Первую такую футболку примерил командир танкового экипажа Виталий Олейников из Кабанского района, находящийся на лечении в госпитале. Он поблагодарил детей за подарок и внимательное отношение к военным.
© Фото : полпредство Бурятии в МосквеМальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным
© Фото : полпредство Бурятии в Москве
Мальчик Богдан из Улан-Удэ накопил 3,6 тысячи рублей и вместе с рисунком передал военным
"Теперь наших подопечных будут греть воспоминания о родном крае и замечательном мальчике, болеющем всей душой за воинов спецоперации", - подчеркнули в полпредстве.