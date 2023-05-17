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Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов - РИА Новости, 17.05.2023
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11:15 17.05.2023 (обновлено: 19:03 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/maksyutov-1872330961.html
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов - РИА Новости, 17.05.2023
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:15
2023-05-17T19:03
ринат максютов
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство."Вектор" продолжает работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.
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ринат максютов, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
Ринат Максютов, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Россия
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов

Рината Максютова уволили с поста генерального директора центра "Вектор"

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru/ Рамиль Ситдиков
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Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство.
«
"Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринатом Максютовым стало нарушение закона "О противодействии коррупции" и выявленный конфликт интересов", — говорится в пресс-релизе.
"Вектор" продолжает работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.
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Ринат МаксютовГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаРоссия
 
 
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