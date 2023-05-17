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Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов - РИА Новости, 17.05.2023
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:15
2023-05-17T11:15
2023-05-17T19:03
ринат максютов
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство."Вектор" продолжает работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.
https://ria.ru/20221118/vaktsina-1832402997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия
Ринат Максютов, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Россия
Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов
Рината Максютова уволили с поста генерального директора центра "Вектор"