https://ria.ru/20230517/maksyutov-1872330961.html

Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов

Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов - РИА Новости, 17.05.2023

Главу центра "Вектор" уволили из-за конфликта интересов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:15

2023-05-17T11:15

2023-05-17T19:03

ринат максютов

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов, сообщило ведомство."Вектор" продолжает работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами.Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал одну из российских вакцин против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Доктор биологических наук Максютов работал в учреждении с 2003 года.

https://ria.ru/20221118/vaktsina-1832402997.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ринат максютов, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия