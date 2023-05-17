https://ria.ru/20230517/lukashenko-1872294893.html

Лукашенко прокомментировал санкции против Белоруссии со стороны Норвегии

Лукашенко прокомментировал санкции против Белоруссии со стороны Норвегии - РИА Новости, 17.05.2023

Лукашенко прокомментировал санкции против Белоруссии со стороны Норвегии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Норвегии с национальным праздником - Днем Конституции, при... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:21

2023-05-17T08:21

2023-05-17T08:27

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минск

норвегия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Норвегии с национальным праздником - Днем Конституции, при этом с сожалением отметив, что официальный Осло, присоединившись в санкциям против Минска, нарушает права обычных белорусов. "За время своей независимости ваше государство достигло значительных результатов в обеспечении высокого уровня жизни и социальных гарантий населению, внедрении инновационных и экологических подходов в экономике", - процитировали поздравление в пресс-службе Лукашенко. Он отметил, что в последние десятилетия Норвегия последовательно расширяла сотрудничество с Белоруссией, являлась хорошим другом и надежным партнером суверенной республики в Скандинавии, а компании двух государств, которые работают в сфере пищевой промышленности, внесли достойный вклад в мировую продовольственную безопасность. "К сожалению, сегодня официальный Осло, присоединившись к политически мотивированным нелегитимным санкциям против нашей страны, нарушает права обычных белорусов. Беларусь всегда трепетно относилась к сельскому хозяйству. Сейчас связанные с белорусскими удобрениями проблемы приобретают новый масштаб. Ограничения в отношении их создают угрозу голода для миллионов людей на всей планете", - отметил Лукашенко. Глава государства подчеркнул в поздравлении, что, несмотря на сложный политический климат в регионе, Белоруссия стремится сохранить доброжелательные отношения, культурные и деловые контакты между белорусами и норвежцами, всегда открыта для равноправного взаимоуважительного диалога. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года и подавления протестов оппозиции против их итогов. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220530/belorussiya-1791723496.html

https://ria.ru/20230513/sanktsii-1871523468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, минск, норвегия, александр лукашенко