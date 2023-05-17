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Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года - РИА Новости, 17.05.2023
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:12
2023-05-17T11:12
2023-05-17T11:34
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах российского флага, сообщили в телеграм-канале ЦИК. Выборы в России состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. "На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага - как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип, будут использовать его на предстоящих выборах", - цитирует Памфилову пресс-служба. Новый символ глава ЦИК представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов, уточнили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, элла памфилова, цик рф, политика
Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Политика
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
Глава ЦИК Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах российского флага, сообщили в телеграм-канале
ЦИК.
Выборы в России состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года.
"На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага - как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип, будут использовать его на предстоящих выборах", - цитирует Памфилову пресс-служба.
Новый символ глава ЦИК представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов, уточнили в сообщении.
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