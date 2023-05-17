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Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года

Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года - РИА Новости, 17.05.2023

Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:12

2023-05-17T11:12

2023-05-17T11:34

россия

элла памфилова

цик рф

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах российского флага, сообщили в телеграм-канале ЦИК. Выборы в России состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. "На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага - как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип, будут использовать его на предстоящих выборах", - цитирует Памфилову пресс-служба. Новый символ глава ЦИК представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов, уточнили в сообщении.

https://ria.ru/20230424/vybory-1867257908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, элла памфилова, цик рф, политика