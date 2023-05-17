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Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года - РИА Новости, 17.05.2023
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11:12 17.05.2023 (обновлено: 11:34 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/logotip-1872329787.html
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года - РИА Новости, 17.05.2023
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:12
2023-05-17T11:34
россия
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах российского флага, сообщили в телеграм-канале ЦИК. Выборы в России состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года. "На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага - как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип, будут использовать его на предстоящих выборах", - цитирует Памфилову пресс-служба. Новый символ глава ЦИК представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов, уточнили в сообщении.
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россия, элла памфилова, цик рф, политика
Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Политика
Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года

Глава ЦИК Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, на нем изображена буква V в цветах российского флага, сообщили в телеграм-канале ЦИК.
Выборы в России состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2023 года.
"На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага - как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип, будут использовать его на предстоящих выборах", - цитирует Памфилову пресс-служба.
Новый символ глава ЦИК представила на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов, уточнили в сообщении.
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