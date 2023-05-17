https://ria.ru/20230517/lepestok-1872474112.html
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 17.05.2023
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель подорвался на запрещенной противопехотной мине "Лепесток" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:47
2023-05-17T18:47
2023-05-17T18:47
специальная военная операция на украине
донецк
киев
алексей кулемзин (донецк)
оон
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Мирный житель подорвался на запрещенной противопехотной мине "Лепесток" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В Кировском районе нашего города на запрещенной противопехотной мине "Лепесток" подорвался мирный житель", - написал мэр в своем телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, киев, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, СЦКК
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Кулемзин сообщил, что в Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"