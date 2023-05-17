https://ria.ru/20230517/ldpr-1872380322.html
В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета
В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета - РИА Новости, 17.05.2023
В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета
ЛДПР не собирается менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых граждан в схожести с украинским флагом, сообщил журналистам депутат Госдумы Ярослав... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:45
2023-05-17T13:45
2023-05-17T13:45
политика
россия
госдума рф
ярослав нилов
лдпр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЛДПР не собирается менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых граждан в схожести с украинским флагом, сообщил журналистам депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. "Абсурдная ситуация, когда обсуждается вопрос использования цветов в одежде наших граждан, уже дошло до того, что начинают обвинять ЛДПР в том, что у них цвета, которые содержатся в украинском флаге… ЛДПР цвета менять свои не будет, у нас гимн, герб, который давно утвержден. Герб находится в уставе", - сказал Нилов журналистам. По словам парламентария, в интернете разворачивается против ЛДПР специальная кампания, когда призывают граждан писать заявления в правоохранительные органы с тем, чтобы привлекали к ответственности людей, которые используют атрибутику ЛДПР и требуют изменения цветов ЛДПР. "Вот флаг ЛДПР темно-синий и золотой, желтый, и что, теперь за это привлекать к административной ответственности?... Цвета золотой и темно-синий, это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР, созданы еще до того, как появилась еще независимая Украина… ЛДПР в этом году 34 года", - добавил Нилов.
https://ria.ru/20230517/tsveta-1872356876.html
https://ria.ru/20230404/zabor-1862958074.html
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РИА Новости
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политика, россия, госдума рф, ярослав нилов, лдпр
Политика, Россия, Госдума РФ, Ярослав Нилов, ЛДПР
В ЛДПР заявили, что не собираются менять партийные цвета
Нилов: ЛДПР не будет менять партийные цвета из-за обвинений в схожести с флагом Украины
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ЛДПР не собирается менять цвета партийного герба из-за обвинений некоторых граждан в схожести с украинским флагом, сообщил журналистам депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков призвал МВД дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел.
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"Абсурдная ситуация, когда обсуждается вопрос использования цветов в одежде наших граждан, уже дошло до того, что начинают обвинять ЛДПР в том, что у них цвета, которые содержатся в украинском флаге… ЛДПР цвета менять свои не будет, у нас гимн, герб, который давно утвержден. Герб находится в уставе", - сказал Нилов журналистам.
По словам парламентария, в интернете разворачивается против ЛДПР специальная кампания, когда призывают граждан писать заявления в правоохранительные органы с тем, чтобы привлекали к ответственности людей, которые используют атрибутику ЛДПР и требуют изменения цветов ЛДПР.
"Вот флаг ЛДПР темно-синий и золотой, желтый, и что, теперь за это привлекать к административной ответственности?... Цвета золотой и темно-синий, это те цвета, которые зафиксированы в уставе ЛДПР, созданы еще до того, как появилась еще независимая Украина
… ЛДПР в этом году 34 года", - добавил Нилов.
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