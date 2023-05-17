https://ria.ru/20230517/lantratova-1872304785.html

Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы

Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.05.2023

Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы

Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой включить в список... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:22

2023-05-17T09:22

2023-05-17T09:22

общество

волгоградская область

яна лантратова

сергей кравцов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой включить в список рекомендованных тем в рамках цикла "Разговоры о важном" Сталинградскую битву. Как отмечает Лантратова, в ее адрес поступили обращения граждан, в том числе представителей педагогического сообщества Волгоградской области, которые считают, что игнорирование Сталинградской битвы в рамках "Разговоров о важном" является серьезным пробелом.

https://ria.ru/20230209/shkola-1850778229.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, волгоградская область, яна лантратова, сергей кравцов