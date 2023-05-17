Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы
Депутат Лантратова попросила Кравцова включить в "Разговоры о важном" Сталинградскую битву
Сенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой включить в список рекомендованных тем в рамках цикла "Разговоры о важном" Сталинградскую битву.
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"Принимая во внимание колоссальную роль Сталинградской битвы в истории России и общественном сознании, а также просьбы педагогов Волгоградской области, прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность ее включения в список рекомендуемых тем для внеурочных занятий в рамках цикла "Разговоры о важном" и представить позицию министерства по данному вопросу", - говорится в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечает Лантратова, в ее адрес поступили обращения граждан, в том числе представителей педагогического сообщества Волгоградской области, которые считают, что игнорирование Сталинградской битвы в рамках "Разговоров о важном" является серьезным пробелом.