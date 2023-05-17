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Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.05.2023
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09:22 17.05.2023
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Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы
Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы - РИА Новости, 17.05.2023
Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы
Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой включить в список... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:22
2023-05-17T09:22
общество
волгоградская область
яна лантратова
сергей кравцов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой включить в список рекомендованных тем в рамках цикла "Разговоры о важном" Сталинградскую битву. Как отмечает Лантратова, в ее адрес поступили обращения граждан, в том числе представителей педагогического сообщества Волгоградской области, которые считают, что игнорирование Сталинградской битвы в рамках "Разговоров о важном" является серьезным пробелом.
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общество, волгоградская область, яна лантратова, сергей кравцов
Общество, Волгоградская область, Яна Лантратова, Сергей Кравцов
Депутат попросила включить в "Разговоры о важном" тему Сталинградской битвы

Депутат Лантратова попросила Кравцова включить в "Разговоры о важном" Сталинградскую битву

© Фото : Единая РоссияСенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова
Сенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Единая Россия
Сенатор от ЛНР в Совете Федерации Дарья Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову обращение с просьбой включить в список рекомендованных тем в рамках цикла "Разговоры о важном" Сталинградскую битву.
«
"Принимая во внимание колоссальную роль Сталинградской битвы в истории России и общественном сознании, а также просьбы педагогов Волгоградской области, прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность ее включения в список рекомендуемых тем для внеурочных занятий в рамках цикла "Разговоры о важном" и представить позицию министерства по данному вопросу", - говорится в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечает Лантратова, в ее адрес поступили обращения граждан, в том числе представителей педагогического сообщества Волгоградской области, которые считают, что игнорирование Сталинградской битвы в рамках "Разговоров о важном" является серьезным пробелом.
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ОбществоВолгоградская областьЯна ЛантратоваСергей Кравцов
 
 
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