https://ria.ru/20230517/kurs-1872397407.html

Курс доллара поднялся выше 81 рубля

Курс доллара поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 17.05.2023

Курс доллара поднялся выше 81 рубля

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:37

2023-05-17T14:37

2023-05-17T14:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

курс доллара

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до 81,03 рубля. Курс юаня при этом повышается на 5 копеек, до 11,54 рубля, евро - на 36 копеек, до 87,89 рубля.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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