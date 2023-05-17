https://ria.ru/20230517/kurs-1872397407.html
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Курс доллара поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 17.05.2023
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:37
2023-05-17T14:37
2023-05-17T14:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до 81,03 рубля. Курс юаня при этом повышается на 5 копеек, до 11,54 рубля, евро - на 36 копеек, до 87,89 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля