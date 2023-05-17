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Курс доллара поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 17.05.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:37 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kurs-1872397407.html
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Курс доллара поднялся выше 81 рубля - РИА Новости, 17.05.2023
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:37
2023-05-17T14:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
курс доллара
курс рубля
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евро
доллар
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до 81,03 рубля. Курс юаня при этом повышается на 5 копеек, до 11,54 рубля, евро - на 36 копеек, до 87,89 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, евро, Доллар, Юань, Валюта, Динамика курсов валют
Курс доллара поднялся выше 81 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с конца апреля

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве
Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Электронное табло с символом доллара в пункте обмена валют на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.
К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до 81,03 рубля.
Курс юаня при этом повышается на 5 копеек, до 11,54 рубля, евро - на 36 копеек, до 87,89 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаКурс доллараКурс рубляРубльевроДолларЮаньВалютаДинамика курсов валют
 
 
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