https://ria.ru/20230517/kult-1872494703.html

Число жертв "голодного" культа в Кении возросло до 226

Число жертв "голодного" культа в Кении возросло до 226 - РИА Новости, 17.05.2023

Число жертв "голодного" культа в Кении возросло до 226

РИА Новости. Число жертв религиозного культа в Кении, чей пастор поручал последователям морить себя голодом, возросло до 226, сообщает телеканал Citizen TV со... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:54

2023-05-17T20:54

2023-05-17T20:54

в мире

кения

прибрежная провинция (кения)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РИА Новости. Число жертв религиозного культа в Кении, чей пастор поручал последователям морить себя голодом, возросло до 226, сообщает телеканал Citizen TV со ссылкой на власти. На прошлой неделе кенийский телеканал NTV сообщал, что число жертв культа достигло 201. "По словам регионального комиссара Прибрежной провинции Роды Оньянча, из 15 тел, обнаруженных в среду, 14 были извлечены из могил, а одно было обнаружено в кустах. Таким образом, общее число тел, найденных в лесу, на текущий момент достигло 226", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в мае агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные документы, подготовленные по результатам вскрытия, передавало, что следствие по делу о массовой гибели последователей радикального религиозного культа в Кении показало отсутствие ряда органов у некоторых жертв, что может свидетельствовать о существовании схемы по торговле человеческими органами. По данным агентства, были исследованы останки 112 человек. Пастор культа "Благая весть" Макензи Нтенге был задержан. В начале мая прокуратура объявила, что он будет привлечен к ответственности за "терроризм".

https://ria.ru/20221009/sekta-1822347327.html

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прибрежная провинция (кения)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кения, прибрежная провинция (кения)