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Песков прокомментировал идею отменить указ о передаче Крыма Украине - РИА Новости, 17.05.2023
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12:37 17.05.2023 (обновлено: 13:49 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/krym-1872355091.html
Песков прокомментировал идею отменить указ о передаче Крыма Украине
Песков прокомментировал идею отменить указ о передаче Крыма Украине - РИА Новости, 17.05.2023
Песков прокомментировал идею отменить указ о передаче Крыма Украине
Комментировать инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР должны ее авторы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:37
2023-05-17T13:49
украина
республика крым
политика
россия
ссср
дмитрий песков
владимир константинов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комментировать инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР должны ее авторы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, Крым будет оспаривать решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения юридических формальностей в рамках союзного договора."Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, я не слышал и не видел, я не могу высказать мнение. Честно говоря, я не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше, наверное, обращаться к авторам", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать обращение от крымского парламента в Конституционный суд РФ об отмене указа президиума ВС СССР от 1954 года о передаче Крыма Украине."Я думаю, что есть смысл обратиться к ним за разъяснениями, вы их получите обязательно", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230516/krym-1872152052.html
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украина, республика крым, политика, россия, ссср, дмитрий песков, владимир константинов
Украина, Республика Крым, Политика, Россия, СССР, Дмитрий Песков, Владимир Константинов
Песков прокомментировал идею отменить указ о передаче Крыма Украине

Песков: в Кремле не видели предложения отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комментировать инициативу по отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР должны ее авторы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. По его словам, Крым будет оспаривать решение времен СССР о передаче полуострова из состава России в состав Украинской ССР из-за несоблюдения юридических формальностей в рамках союзного договора.
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"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, я не слышал и не видел, я не могу высказать мнение. Честно говоря, я не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше, наверное, обращаться к авторам", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать обращение от крымского парламента в Конституционный суд РФ об отмене указа президиума ВС СССР от 1954 года о передаче Крыма Украине.
"Я думаю, что есть смысл обратиться к ним за разъяснениями, вы их получите обязательно", - добавил Песков.
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УкраинаРеспублика КрымПолитикаРоссияСССРДмитрий ПесковВладимир Константинов
 
 
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