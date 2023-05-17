Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля

Открывал смотр фильм с Джонни Деппом "Жанна Дюбари". Это первая полнометражная картина актера после продолжительных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд.
Депп воплотил образ короля Людовика XV.
Позировал фотографам и утирал скупую мужскую слезу в зале Джонни в строгом черно-белом костюме.
Открывал смотр фильм с Джонни Деппом "Жанна Дюбари". Это первая полнометражная картина актера после продолжительных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд.
Депп воплотил образ короля Людовика XV.
Позировал фотографам и утирал скупую мужскую слезу в зале Джонни в строгом черно-белом костюме.
Катрин Денев тоже рисковать не стала. Сделала ставку на классику. Вышло красиво, но скучно.
Легенда кино выбрала лаконичное платье темно синего цвета. Декольте украшает россыпь сверкающих камней.
Катрин Денев тоже рисковать не стала. Сделала ставку на классику. Вышло красиво, но скучно.
Легенда кино выбрала лаконичное платье темно синего цвета. Декольте украшает россыпь сверкающих камней.
Французская актриса Фредерик Бель примерила наряд российского бренда YANINA. Глубокое декольте, черная ткань, пышные рукава из воздушной ткани — готично, броско и элегантно.
Французская актриса Фредерик Бель примерила наряд российского бренда YANINA. Глубокое декольте, черная ткань, пышные рукава из воздушной ткани — готично, броско и элегантно.
Наоми Кэмпбелл сияла в золотистом платье, напоминающем одеяния древнегреческих статуй.
Наоми Кэмпбелл сияла в золотистом платье, напоминающем одеяния древнегреческих статуй.
Еще одна модель в Каннах — Алессандра Амбросио. Блеск, декольте и шлейф — все стандартно. Почти. Немного драмы добавил капюшон.
Еще одна модель в Каннах — Алессандра Амбросио. Блеск, декольте и шлейф — все стандартно. Почти. Немного драмы добавил капюшон.
Эль Фаннинг показала, как сделать дерзким образ с юбкой принцессы. Все дело в верхе — он похож на рыцарские доспехи.
Эль Фаннинг показала, как сделать дерзким образ с юбкой принцессы. Все дело в верхе — он похож на рыцарские доспехи.
Ума Турман накинула на плечи объемную накидку. Платье у нее было в пижамном стиле.
Ума Турман накинула на плечи объемную накидку. Платье у нее было в пижамном стиле.
Китайская актриса Фань Бинбин выгуливала на ковровой дорожке наряд с тиграми. Они изображены на юбке в стиле принцессы.
Китайская актриса Фань Бинбин выгуливала на ковровой дорожке наряд с тиграми. Они изображены на юбке в стиле принцессы.
Монохром сейчас в моде. Хелен Миррен тренд утрировала — покрасила волосы в тон платья — в голубой.
Монохром сейчас в моде. Хелен Миррен тренд утрировала — покрасила волосы в тон платья — в голубой.
Красовалась на ковровой дорожке и Виктория Боня. В Сети над ее нарядом уже подшучивают. Причина —зеленые перья-листья из ткани в качестве декора. И длинные рукава, шлейфом тянущиеся за блогером.
Впрочем, светская хроника образ заметила. Боня попала на страницы зарубежного сайта Harper’s BAZAAR. Там платье оценили — назвали драматичным.
Красовалась на ковровой дорожке и Виктория Боня. В Сети над ее нарядом уже подшучивают. Причина —зеленые перья-листья из ткани в качестве декора. И длинные рукава, шлейфом тянущиеся за блогером.
Впрочем, светская хроника образ заметила. Боня попала на страницы зарубежного сайта Harper’s BAZAAR. Там платье оценили — назвали драматичным.