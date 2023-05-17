Рейтинг@Mail.ru
Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:24 17.05.2023 (обновлено: 23:31 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/krasnayadorozhka-1872366563.html
Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля
Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля - РИА Новости, 17.05.2023
Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля
Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль. Роскошные, смелые и странные наряды знаменитостей с красной дорожки — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:24
2023-05-17T23:31
культура
новости культуры
кино и сериалы
мода
стиль жизни
знаменитости
звезды
виктория боня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872338422_0:125:2951:1785_1920x0_80_0_0_17f83983d5a9d0c139d246cf2381a8f2.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль. Роскошные, смелые и странные наряды знаменитостей с красной дорожки — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872338422_0:81:2623:2048_1920x0_80_0_0_9d61969a4234b3f9ad9c786a10733be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, мода, стиль жизни, знаменитости, звезды, виктория боня, джонни депп, фото, фото
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, мода, Стиль жизни, Знаменитости, звезды, Виктория Боня, Джонни Депп, Фото

Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль. Роскошные, смелые и странные наряды знаменитостей с красной дорожки — в фотоленте РИА Новости.
© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Открывал смотр фильм с Джонни Деппом "Жанна Дюбари". Это первая полнометражная картина актера после продолжительных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд.

Депп воплотил образ короля Людовика XV.

Позировал фотографам и утирал скупую мужскую слезу в зале Джонни в строгом черно-белом костюме.

Французский актер Пьер Ришар, американский актер Джонни Депп и французская актриса-режиссер Майвенн прибывают на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Открывал смотр фильм с Джонни Деппом "Жанна Дюбари". Это первая полнометражная картина актера после продолжительных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд.

Депп воплотил образ короля Людовика XV.

Позировал фотографам и утирал скупую мужскую слезу в зале Джонни в строгом черно-белом костюме.

© AFP 2023 / LOIC VENANCE
1 из 10
© AP Photo / Joel C Ryan

Катрин Денев тоже рисковать не стала. Сделала ставку на классику. Вышло красиво, но скучно.

Легенда кино выбрала лаконичное платье темно синего цвета. Декольте украшает россыпь сверкающих камней.

Катрин Денев позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Катрин Денев тоже рисковать не стала. Сделала ставку на классику. Вышло красиво, но скучно.

Легенда кино выбрала лаконичное платье темно синего цвета. Декольте украшает россыпь сверкающих камней.

© AP Photo / Joel C Ryan
2 из 10
© AP Photo / Invision / Scott Garfitt

Французская актриса Фредерик Бель примерила наряд российского бренда YANINA. Глубокое декольте, черная ткань, пышные рукава из воздушной ткани — готично, броско и элегантно.

Французская актриса Фредерик Бель на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Французская актриса Фредерик Бель примерила наряд российского бренда YANINA. Глубокое декольте, черная ткань, пышные рукава из воздушной ткани — готично, броско и элегантно.

© AP Photo / Invision / Scott Garfitt
3 из 10
© AP Photo / Joel C Ryan

Наоми Кэмпбелл сияла в золотистом платье, напоминающем одеяния древнегреческих статуй.

Наоми Кэмпбелл позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Наоми Кэмпбелл сияла в золотистом платье, напоминающем одеяния древнегреческих статуй.

© AP Photo / Joel C Ryan
4 из 10
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Еще одна модель в Каннах — Алессандра Амбросио. Блеск, декольте и шлейф — все стандартно. Почти. Немного драмы добавил капюшон.

Бразильская модель Алессандра Амбросио прибывает на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Еще одна модель в Каннах — Алессандра Амбросио. Блеск, декольте и шлейф — все стандартно. Почти. Немного драмы добавил капюшон.

© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
5 из 10
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Эль Фаннинг показала, как сделать дерзким образ с юбкой принцессы. Все дело в верхе — он похож на рыцарские доспехи.

Американская актриса Эль Фаннинг прибывает на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Эль Фаннинг показала, как сделать дерзким образ с юбкой принцессы. Все дело в верхе — он похож на рыцарские доспехи.

© AFP 2023 / VALERY HACHE
6 из 10
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ума Турман накинула на плечи объемную накидку. Платье у нее было в пижамном стиле.

Американская актриса Ума Турман прибывает на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Ума Турман накинула на плечи объемную накидку. Платье у нее было в пижамном стиле.

© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
7 из 10
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Китайская актриса Фань Бинбин выгуливала на ковровой дорожке наряд с тиграми. Они изображены на юбке в стиле принцессы.

Китайская актриса Фань Бинбин прибывает на показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Китайская актриса Фань Бинбин выгуливала на ковровой дорожке наряд с тиграми. Они изображены на юбке в стиле принцессы.

© AFP 2023 / VALERY HACHE
8 из 10
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON

Монохром сейчас в моде. Хелен Миррен тренд утрировала — покрасила волосы в тон платья — в голубой.

Британская актриса Хелен Миррен прибывает на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Монохром сейчас в моде. Хелен Миррен тренд утрировала — покрасила волосы в тон платья — в голубой.

© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
9 из 10
© AP Photo / Scott Garfitt

Красовалась на ковровой дорожке и Виктория Боня. В Сети над ее нарядом уже подшучивают. Причина —зеленые перья-листья из ткани в качестве декора. И длинные рукава, шлейфом тянущиеся за блогером.

Впрочем, светская хроника образ заметила. Боня попала на страницы зарубежного сайта Harper’s BAZAAR. Там платье оценили — назвали драматичным.

Виктория Боня позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года

Красовалась на ковровой дорожке и Виктория Боня. В Сети над ее нарядом уже подшучивают. Причина —зеленые перья-листья из ткани в качестве декора. И длинные рукава, шлейфом тянущиеся за блогером.

Впрочем, светская хроника образ заметила. Боня попала на страницы зарубежного сайта Harper’s BAZAAR. Там платье оценили — назвали драматичным.

© AP Photo / Scott Garfitt
10 из 10
 
КультураНовости культурыКино и сериалымодаСтиль жизниЗнаменитостизвездыВиктория БоняДжонни ДеппФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала