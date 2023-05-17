Доспехи, перья Бони и тигры: звездные образы Каннского фестиваля

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Красовалась на ковровой дорожке и Виктория Боня. В Сети над ее нарядом уже подшучивают. Причина —зеленые перья-листья из ткани в качестве декора. И длинные рукава, шлейфом тянущиеся за блогером.

Впрочем, светская хроника образ заметила. Боня попала на страницы зарубежного сайта Harper’s BAZAAR. Там платье оценили — назвали драматичным.