Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы
Косачев: санкции против третьих стран — это применение силы в адрес независимых государств
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Санкции против третьих лиц и стран - это акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию, а также - это прямое применение силы в отношении независимых государств и компаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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"Введение санкций против третьих лиц и стран, и вся нынешняя борьба с "нарушителями" западных санкций (то есть не международного права и не межгосударственных договоров, а внутризападных бумажек) – это, во-первых, акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию государств вне Запада и его вассалов, и, во-вторых, прямое применение силы в отношении независимых государств и компаний, которые вовсе не обязаны жить по правилам, которые пишут на Западе", - написал политик в своем телеграм-канале.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.