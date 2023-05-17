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Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы - РИА Новости, 17.05.2023
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19:04 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kosachev-1872476158.html
Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы
Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы - РИА Новости, 17.05.2023
Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы
Санкции против третьих лиц и стран - это акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию, а также - это прямое применение... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:04
2023-05-17T19:04
россия
украина
европа
константин косачев
владимир путин
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Санкции против третьих лиц и стран - это акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию, а также - это прямое применение силы в отношении независимых государств и компаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872090948.html
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россия, украина, европа, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Европа, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы

Косачев: санкции против третьих стран — это применение силы в адрес независимых государств

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Санкции против третьих лиц и стран - это акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию, а также - это прямое применение силы в отношении независимых государств и компаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Введение санкций против третьих лиц и стран, и вся нынешняя борьба с "нарушителями" западных санкций (то есть не международного права и не межгосударственных договоров, а внутризападных бумажек) – это, во-первых, акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию государств вне Запада и его вассалов, и, во-вторых, прямое применение силы в отношении независимых государств и компаний, которые вовсе не обязаны жить по правилам, которые пишут на Западе", - написал политик в своем телеграм-канале.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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16 мая, 11:32
 
РоссияУкраинаЕвропаКонстантин КосачевВладимир ПутинСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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