https://ria.ru/20230517/kosachev-1872476158.html

Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы

Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы - РИА Новости, 17.05.2023

Косачев назвал санкции Запада против третьих стран применением силы

Санкции против третьих лиц и стран - это акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию, а также - это прямое применение... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:04

2023-05-17T19:04

2023-05-17T19:04

россия

украина

европа

константин косачев

владимир путин

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Санкции против третьих лиц и стран - это акт признания неспособности Запада сформировать добровольную антироссийскую коалицию, а также - это прямое применение силы в отношении независимых государств и компаний, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872090948.html

россия

украина

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф, санкции в отношении россии