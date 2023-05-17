https://ria.ru/20230517/korruptsiya-1872467157.html

В Архангельске арестовали замминистра по делу о "мусорной коррупции"

В Архангельске арестовали замминистра по делу о "мусорной коррупции" - РИА Новости, 17.05.2023

В Архангельске арестовали замминистра по делу о "мусорной коррупции"

Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу сроком на два месяца заместителя министра природных ресурсов региона Кирилла Шаповалова,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:07

2023-05-17T18:07

2023-05-17T18:07

происшествия

архангельск

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

коррупция

взятка

мусор

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МУРМАНСК, 17 мая – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу сроком на два месяца заместителя министра природных ресурсов региона Кирилла Шаповалова, подозреваемого в коррупции при вывозе мусора, сообщили РИА Новости в Архангельском областном суде. "Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 июля", - сообщили в суде. Во вторник стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов региона Кирилла Шаповалова, а также руководителя компании "Экоинтегратор" Валерия Шушкова. По версии следствия, коммерсант с декабря 2020 года по апрель 2023 года, зная, что его компания значительную часть твердых коммунальных отходов на полигоны так и не доставила, направил в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области заведомо ложные сведения о завышенных объемах отходов. В итоге компания при одобрении чиновников получила субсидию на возмещение недополученных доходов, на основании которых на счет "Экоинтегратора" было перечислено около 18 миллионов рублей, впоследствии похищенных, полагают следователи. Также в СК сообщили, что один из руководителей министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (его фамилию следствие не называет) за взятку более чем в 585 тысяч рублей пресекал попытки подчиненных проверить достоверность предоставляемых "Экоинтегратором" расчетов. Также в среду суд изберет меру пресечения второму фигуранту дела.

https://ria.ru/20230405/korruptsiya-1863273833.html

https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html

https://ria.ru/20230513/korruptsiya-1871495338.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, архангельск, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), коррупция, взятка, мусор