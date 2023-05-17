Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори
Ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который доминирует в России
© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который доминирует в России, первые случаи этого вируса были завезены из стран ближнего зарубежья в январе 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства.
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"По данным молекулярно-генетических исследований, проведенных учеными научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, расшифрован преобладающий геновариант вируса кори – D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире", - говорится в сообщении.
Знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, в том числе определить пути проникновения вируса из других стран, отметили в ведомстве.
Первые случаи кори завезены в Россию в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори, уточнили в пресс-службе.
Принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу или подтипу не влияет на клиническое течение заболевания и на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения кори, пояснили в Роспотребнадзоре.
В России с конца 2022 года начался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Такой подъем отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори, подчеркнули в ведомстве.
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