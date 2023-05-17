https://ria.ru/20230517/kor-1872443190.html

Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори

Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори - РИА Новости, 17.05.2023

Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори

Ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который доминирует в России, первые случаи этого вируса были завезены из стран ближнего зарубежья в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:52

2023-05-17T16:52

2023-05-17T16:53

россия

здоровье - общество

швеция

сша

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

корь

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который доминирует в России, первые случаи этого вируса были завезены из стран ближнего зарубежья в январе 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства. Знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, в том числе определить пути проникновения вируса из других стран, отметили в ведомстве. Первые случаи кори завезены в Россию в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори, уточнили в пресс-службе. Принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу или подтипу не влияет на клиническое течение заболевания и на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий по предупреждению завоза и распространения кори, пояснили в Роспотребнадзоре. В России с конца 2022 года начался очередной циклический подъем заболеваемости корью. Такой подъем отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230515/minobrnauki-1871891730.html

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швеция

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, здоровье - общество, швеция, сша, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь