Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш
Херш: группа стран под руководством Польши втайне призывает Зеленского завершить конфликт
© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.
«
"Группа тайно призывала Зеленского найти способ положить конец войне — даже если для этого необходимо уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации", — указал он.
Как отмечается в статье со ссылкой на данные, известные внутри ЦРУ, "Зеленский не шевелится" и при этом он начинает терять поддержку "соседей".
Согласно информации, которую тайно сообщали некоторые представители американской разведки, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский также на G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России там назвали достижение целей спецоперации, что сейчас "возможно только военным путем". В Кремле также подчеркнули, что ситуация в соседней стране может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.