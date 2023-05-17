https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html

Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш

Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш - РИА Новости, 17.05.2023

Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш

Группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт, заявил американский журналист, лауреат... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:29

2023-05-17T09:29

2023-05-17T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

польша

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.Как отмечается в статье со ссылкой на данные, известные внутри ЦРУ, "Зеленский не шевелится" и при этом он начинает терять поддержку "соседей".Согласно информации, которую тайно сообщали некоторые представители американской разведки, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский также на G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России там назвали достижение целей спецоперации, что сейчас "возможно только военным путем". В Кремле также подчеркнули, что ситуация в соседней стране может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230507/kissindzher-1870376461.html

https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, владимир зеленский