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Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 17.05.2023 (обновлено: 13:54 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/konflikt-1872305675.html
Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш
Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш - РИА Новости, 17.05.2023
Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш
Группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт, заявил американский журналист, лауреат... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:29
2023-05-17T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.Как отмечается в статье со ссылкой на данные, известные внутри ЦРУ, "Зеленский не шевелится" и при этом он начинает терять поддержку "соседей".Согласно информации, которую тайно сообщали некоторые представители американской разведки, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский также на G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России там назвали достижение целей спецоперации, что сейчас "возможно только военным путем". В Кремле также подчеркнули, что ситуация в соседней стране может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230507/kissindzher-1870376461.html
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
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в мире, польша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Владимир Зеленский
Группа стран втайне призывает Зеленского завершить конфликт, заявил Херш

Херш: группа стран под руководством Польши втайне призывает Зеленского завершить конфликт

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Группа стран под руководством Польши втайне призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт, заявил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.
«

"Группа тайно призывала Зеленского найти способ положить конец войне — даже если для этого необходимо уйти в отставку — и позволить начать процесс восстановления своей нации", — указал он.

Как отмечается в статье со ссылкой на данные, известные внутри ЦРУ, "Зеленский не шевелится" и при этом он начинает терять поддержку "соседей".
Согласно информации, которую тайно сообщали некоторые представители американской разведки, в группу стран, которую возглавляет Польша, также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.
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Москва неоднократно указывала, что готова к мирному урегулированию, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский также на G20 заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании договариваться.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России там назвали достижение целей спецоперации, что сейчас "возможно только военным путем". В Кремле также подчеркнули, что ситуация в соседней стране может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаВладимир Зеленский
 
 
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