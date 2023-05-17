https://ria.ru/20230517/kofe-1872434127.html

Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке

Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке - РИА Новости, 17.05.2023

Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке

Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:16

2023-05-17T16:16

2023-05-17T16:16

пермь

пермский край

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано объявление о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), а также, что продукт безопасен, так как у предоставляющих молоко женщин берут подтверждающие справки из медучреждений. "Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена. В настоящее время информация управлением проверяется. Подобная деятельность противоречит действующему законодательству РФ... В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям", - пояснили в ведомстве. Представитель управления уточнила, что грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия изготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Также собеседница добавила, что в ведомство 17 мая с заявлением о ситуации с продажей кофе на грудном молоке обратился депутат краевого заксобрания Пермского края Олег Постников (руководитель фракции ЛДПР).

https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html

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пермь, пермский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)