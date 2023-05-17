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Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке - РИА Новости, 17.05.2023
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16:16 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kofe-1872434127.html
Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке
Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке - РИА Новости, 17.05.2023
Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке
Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:16
2023-05-17T16:16
пермь
пермский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано объявление о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), а также, что продукт безопасен, так как у предоставляющих молоко женщин берут подтверждающие справки из медучреждений. "Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена. В настоящее время информация управлением проверяется. Подобная деятельность противоречит действующему законодательству РФ... В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям", - пояснили в ведомстве. Представитель управления уточнила, что грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия изготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Также собеседница добавила, что в ведомство 17 мая с заявлением о ситуации с продажей кофе на грудном молоке обратился депутат краевого заксобрания Пермского края Олег Постников (руководитель фракции ЛДПР).
https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html
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пермь, пермский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Пермь, Пермский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор проверяет данные о продаже в Перми кофе на грудном молоке

Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке

© Pixabay / Engin_AkyurtЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Pixabay / Engin_Akyurt
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор проверяет информацию о продаже в Перми кофе на грудном молоке, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице "Кофе Смайл" было опубликовано объявление о продаже пермской кофейней "уникального" кофе на грудном молоке. Уточнялось, что у кафе девять поставщиков (кормящих мам), а также, что продукт безопасен, так как у предоставляющих молоко женщин берут подтверждающие справки из медучреждений.
© Кофе Смайл | ПермьРеклама кофе с грудным молоком. Кадр видео
Реклама кофе с грудным молоком. Кадр видео
© Кофе Смайл | Пермь
Реклама кофе с грудным молоком. Кадр видео
"Реализация такого молока под видом пищевого продукта запрещена. В настоящее время информация управлением проверяется. Подобная деятельность противоречит действующему законодательству РФ... В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям", - пояснили в ведомстве.
Представитель управления уточнила, что грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия изготовления, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов.
Также собеседница добавила, что в ведомство 17 мая с заявлением о ситуации с продажей кофе на грудном молоке обратился депутат краевого заксобрания Пермского края Олег Постников (руководитель фракции ЛДПР).
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ПермьПермский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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