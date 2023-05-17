https://ria.ru/20230517/kndr-1872284071.html

Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США

Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США - РИА Новости, 17.05.2023

Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:27

2023-05-17T02:27

2023-05-17T07:06

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов", передает в среду северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Ким Чен Ын повторно подчеркнул стратегический характер обладания военным спутником-разведчиком. Он сказал, что чем более отчаянными становятся анти-северокорейские конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки, тем более наступательно и правомерно КНДР будет пользоваться своим суверенитетом и правом на самозащиту для последовательного сдерживания их происков и защиты государства", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.Ким Чен Ын отметил, что ситуация с безопасностью КНДР требует запуска военного разведывательного спутника и обладание таковым помогло бы укрепить обороноспособность, стало бы "заметным сдвигом" в разработке военных космических технологий и развитии космической науки и техники. Он также осветил дальнейшие стратегические цели в этой сфере. На фотографиях ЦТАК видно, что северокорейский лидер посетил учреждение вместе с дочерью. Сообщается, что Ким Чен Ын "одобрил последующий план работы временного подготовительного комитета по запуску спутника", который уже готов и прошел окончательные проверки. Лидер КНДР высоко оценил работу комитета, который "ответственно выполняет свою задачу". В апреле Ким Чен Ын заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан, и приказал обеспечить его запуск в установленный срок.

https://ria.ru/20230515/kndr-1871755166.html

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)