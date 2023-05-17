Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 17.05.2023 (обновлено: 07:06 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/kndr-1872284071.html
Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США
Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США - РИА Новости, 17.05.2023
Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:27
2023-05-17T07:06
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1920x0_80_0_0_32bbc28d73f27811d8873a956ce4ea90.jpg
СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов", передает в среду северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Ким Чен Ын повторно подчеркнул стратегический характер обладания военным спутником-разведчиком. Он сказал, что чем более отчаянными становятся анти-северокорейские конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки, тем более наступательно и правомерно КНДР будет пользоваться своим суверенитетом и правом на самозащиту для последовательного сдерживания их происков и защиты государства", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.Ким Чен Ын отметил, что ситуация с безопасностью КНДР требует запуска военного разведывательного спутника и обладание таковым помогло бы укрепить обороноспособность, стало бы "заметным сдвигом" в разработке военных космических технологий и развитии космической науки и техники. Он также осветил дальнейшие стратегические цели в этой сфере. На фотографиях ЦТАК видно, что северокорейский лидер посетил учреждение вместе с дочерью. Сообщается, что Ким Чен Ын "одобрил последующий план работы временного подготовительного комитета по запуску спутника", который уже готов и прошел окончательные проверки. Лидер КНДР высоко оценил работу комитета, который "ответственно выполняет свою задачу". В апреле Ким Чен Ын заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан, и приказал обеспечить его запуск в установленный срок.
https://ria.ru/20230515/kndr-1871755166.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_5d1cd1156cecad6f33d2a34f3149e7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника для сдерживания США

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о стратегической важности военного спутника для сдерживания США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью 16 мая проинспектировал подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника и заявил о стратегической важности обладания им на фоне усиления "происков американских империалистов", передает в среду северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Ким Чен Ын повторно подчеркнул стратегический характер обладания военным спутником-разведчиком. Он сказал, что чем более отчаянными становятся анти-северокорейские конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки, тем более наступательно и правомерно КНДР будет пользоваться своим суверенитетом и правом на самозащиту для последовательного сдерживания их происков и защиты государства", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что ситуация с безопасностью КНДР требует запуска военного разведывательного спутника и обладание таковым помогло бы укрепить обороноспособность, стало бы "заметным сдвигом" в разработке военных космических технологий и развитии космической науки и техники. Он также осветил дальнейшие стратегические цели в этой сфере.
На фотографиях ЦТАК видно, что северокорейский лидер посетил учреждение вместе с дочерью.
Сообщается, что Ким Чен Ын "одобрил последующий план работы временного подготовительного комитета по запуску спутника", который уже готов и прошел окончательные проверки. Лидер КНДР высоко оценил работу комитета, который "ответственно выполняет свою задачу".
В апреле Ким Чен Ын заявил, что военный разведывательный спутник Северной Кореи по состоянию на апрель уже создан, и приказал обеспечить его запуск в установленный срок.
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
В КНДР предрекли крах Японии в случае военного альянса с НАТО
15 мая, 10:03
 
В миреКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала