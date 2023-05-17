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Китай призывал США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны
Китай призывал США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны - РИА Новости, 17.05.2023
Китай призывал США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны
Китай призывает США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны и прекратить подавление Китая в научно-технической сфере, заявил на брифинге в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:01
2023-05-17T12:01
2023-05-17T12:01
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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны и прекратить подавление Китая в научно-технической сфере, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее министерство юстиции США сообщило, что США предъявили обвинения гражданину Китая в связи с поставками Ирану материалов для производства баллистических ракет в обход санкций. Сам Цяо Сянцзян, названный в пресс-релизе сотрудником китайской компании, остается на свободе на родине. "Я не знаком с материалами этого дела, но хочу подчеркнуть, что США сформировали группу по подавлению прорывных технологий, они постоянно обобщают концепцию государственной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и технологического доминирования", - сказал Ван Вэньбинь. По словам дипломата, политизация научно-технологических вопросов, превращение их в инструмент и оружие, необоснованное подавление научно-технологического развития других стран - неприкрытый акт гегемонии и запугивания. "Мы призываем США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны и концепций игры с нулевой суммой, прекратить ничем не спровоцированные обвинения и подавление Китая в области науки и техники", - сказал Ван Вэньбинь, добавив, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих граждан.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, сша, иран, технологии
В мире, Китай, США, Иран, Технологии
Китай призывал США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны
МИД КНР призвал США прекратить подавлять Китай в научно-технической сфере
ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны и прекратить подавление Китая в научно-технической сфере, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что США предъявили обвинения гражданину Китая в связи с поставками Ирану
материалов для производства баллистических ракет в обход санкций. Сам Цяо Сянцзян, названный в пресс-релизе сотрудником китайской компании, остается на свободе на родине.
США посчитали себя привлекательнее Китая
"Я не знаком с материалами этого дела, но хочу подчеркнуть, что США сформировали группу по подавлению прорывных технологий, они постоянно обобщают концепцию государственной безопасности, злоупотребляют мерами экспортного контроля и технологического доминирования", - сказал Ван Вэньбинь.
По словам дипломата, политизация научно-технологических вопросов, превращение их в инструмент и оружие, необоснованное подавление научно-технологического развития других стран - неприкрытый акт гегемонии и запугивания.
"Мы призываем США отказаться от устаревшего мышления времен холодной войны и концепций игры с нулевой суммой, прекратить ничем не спровоцированные обвинения и подавление Китая в области науки и техники", - сказал Ван Вэньбинь, добавив, что Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные интересы своих граждан.
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