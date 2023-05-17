https://ria.ru/20230517/kitay-1872318519.html

Лавров заявил, что Россия не видит угрозы со стороны Китая

Лавров заявил, что Россия не видит угрозы со стороны Китая - РИА Новости, 17.05.2023

Лавров заявил, что Россия не видит угрозы со стороны Китая

Российско-китайские отношения находятся на доверительном уровне, и Москва не видит угроз со стороны Пекина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:29

2023-05-17T10:29

2023-05-17T10:34

в мире

россия

китай

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российско-китайские отношения находятся на доверительном уровне, и Москва не видит угроз со стороны Пекина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Не надо мерить по себе. Не видим никаких угроз со стороны КНР. У нас теснейшие, доверительные отношения на всех уровнях... Если среди стран западного мира такие отношения встречаются крайне редко, если вообще встречаются, то это не наши проблемы", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Царьград", комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России и Китае. Ранее французский лидер в интервью изданию L'Opinion заявил, что Москва потерпела "геополитическое поражение", начала процесс "впадения в вассальную зависимость" от Пекина и "заставила сомневаться" своих исторических союзников.

https://ria.ru/20230428/kitay-1868440793.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, китай, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)