https://ria.ru/20230517/kitay-1872301574.html

В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией

В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией - РИА Новости, 17.05.2023

В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией

Власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня, но это... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:08

2023-05-17T09:08

2023-05-17T09:08

в мире

тайвань

китай

лондон

нэнси пелоси

лиз трасс

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ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня, но это не изменит факта, что Тайвань - это часть Китая, заявил на брифинге официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань. "Как видите, Демократическая прогрессивная партия Тайваня тратит деньги простых налогоплательщиков, чтобы "купить" себе некоторых антикитайски настроенных политиков в отставке, которые разыграют комедию на тему "независимости с опорой на внешние силы". Но сколько бы они ни потратили денег, сколько бы они ни повторяли одно и то же, это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, не пошатнет международное положение принципа "одного Китая", - сказал Ма Сяогуан. Он также отметил, что, по сообщениям некоторых тайваньских СМИ, "этот человек" был приглашен на Тайвань Фондом обменов через пролив. "Ряд мероприятий внешнего взаимодействия Демократическая прогрессивная партия Тайваня в последнее время осуществляла через этот Фонд. Мы уже применяли дисциплинарные меры в его отношении, если сообщения соответствуют действительности, то мы можем принять новые", - сказал Ма Сяогуан. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В посольстве КНР в Лондоне заявили, что визит является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230516/truss-1872273375.html

https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, лондон, нэнси пелоси, лиз трасс