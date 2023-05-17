https://ria.ru/20230517/kitay-1872301574.html
В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией
В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией - РИА Новости, 17.05.2023
В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией
Власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня, но это... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:08
2023-05-17T09:08
2023-05-17T09:08
в мире
тайвань
китай
лондон
нэнси пелоси
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828017144_0:82:3041:1793_1920x0_80_0_0_d319442d578f6ef8c96ca586b40498c2.jpg
ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня, но это не изменит факта, что Тайвань - это часть Китая, заявил на брифинге официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань. "Как видите, Демократическая прогрессивная партия Тайваня тратит деньги простых налогоплательщиков, чтобы "купить" себе некоторых антикитайски настроенных политиков в отставке, которые разыграют комедию на тему "независимости с опорой на внешние силы". Но сколько бы они ни потратили денег, сколько бы они ни повторяли одно и то же, это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, не пошатнет международное положение принципа "одного Китая", - сказал Ма Сяогуан. Он также отметил, что, по сообщениям некоторых тайваньских СМИ, "этот человек" был приглашен на Тайвань Фондом обменов через пролив. "Ряд мероприятий внешнего взаимодействия Демократическая прогрессивная партия Тайваня в последнее время осуществляла через этот Фонд. Мы уже применяли дисциплинарные меры в его отношении, если сообщения соответствуют действительности, то мы можем принять новые", - сказал Ма Сяогуан. Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В посольстве КНР в Лондоне заявили, что визит является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230516/truss-1872273375.html
https://ria.ru/20230305/tayvan-1855916303.html
тайвань
китай
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828017144_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5b4b147973169767da0b8f32017d64a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, лондон, нэнси пелоси, лиз трасс
В мире, Тайвань, Китай, Лондон, Нэнси Пелоси, Лиз Трасс
В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией
В Китае назвали визит Трасс на Тайвань комедией на деньги простых налогоплательщиков
ПЕКИН, 17 мая - РИА Новости. Власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня, но это не изменит факта, что Тайвань - это часть Китая, заявил на брифинге официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань.
"Как видите, Демократическая прогрессивная партия Тайваня тратит деньги простых налогоплательщиков, чтобы "купить" себе некоторых антикитайски настроенных политиков в отставке, которые разыграют комедию на тему "независимости с опорой на внешние силы". Но сколько бы они ни потратили денег, сколько бы они ни повторяли одно и то же, это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, не пошатнет международное положение принципа "одного Китая", - сказал Ма Сяогуан.
Посольство Китая в Лондоне осудило визит Трасс на Тайвань
Он также отметил, что, по сообщениям некоторых тайваньских СМИ, "этот человек" был приглашен на Тайвань Фондом обменов через пролив.
"Ряд мероприятий внешнего взаимодействия Демократическая прогрессивная партия Тайваня в последнее время осуществляла через этот Фонд. Мы уже применяли дисциплинарные меры в его отношении, если сообщения соответствуют действительности, то мы можем принять новые", - сказал Ма Сяогуан.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что Трасс прибыла на Тайвань во вторник вечером с пятидневной поездкой, став первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В посольстве КНР в Лондоне
заявили, что визит является "политическим шоу" и провокационным шагом, это не принесет Лондону пользы.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Китай пообещал решительную борьбу против независимости Тайваня