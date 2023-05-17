https://ria.ru/20230517/kiev-1872355290.html

Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах

Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах - РИА Новости, 17.05.2023

Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах

Киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:40

2023-05-17T12:40

2023-05-17T12:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной администрации Сергей Попко. "Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки. К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы", - написал Попко в своем Telegram-канале. Чиновник отметил, что на заседании совета обороны Киева были даны поручения нацполиции, муниципальной охране и главам районных администраций безотлагательно проинспектировать все укрытия Киева. Позже в среду совет обороны Киева постановил, чтобы наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайшего укрытия. Водители коммунального предприятия "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Ранее во время сигнала тревоги пассажиров высаживали на ближайшей остановке. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230516/kiev-1872276885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр