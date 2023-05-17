Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах
Киевская военная администрация фиксирует жалобы на бомбоубежища, закрытые при обстрелах
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной администрации Сергей Попко.
"Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки. К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы", - написал Попко в своем Telegram-канале. Чиновник отметил, что на заседании совета обороны Киева были даны поручения нацполиции, муниципальной охране и главам районных администраций безотлагательно проинспектировать все укрытия Киева.
Позже в среду совет обороны Киева постановил, чтобы наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайшего укрытия. Водители коммунального предприятия "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Ранее во время сигнала тревоги пассажиров высаживали на ближайшей остановке.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.