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Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/kiev-1872355290.html
Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах
Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах - РИА Новости, 17.05.2023
Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах
Киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:40
2023-05-17T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной администрации Сергей Попко. "Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки. К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы", - написал Попко в своем Telegram-канале. Чиновник отметил, что на заседании совета обороны Киева были даны поручения нацполиции, муниципальной охране и главам районных администраций безотлагательно проинспектировать все укрытия Киева. Позже в среду совет обороны Киева постановил, чтобы наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайшего укрытия. Водители коммунального предприятия "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Ранее во время сигнала тревоги пассажиров высаживали на ближайшей остановке. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230516/kiev-1872276885.html
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киевляне массово жалуются на бомбоубежища, закрытые при обстрелах

Киевская военная администрация фиксирует жалобы на бомбоубежища, закрытые при обстрелах

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевляне массово жалуются, что в каждом районе города есть бомбоубежища, которые не работают во время ракетных атак, заявил в среду начальник городской военной администрации Сергей Попко.
"Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки. К сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы", - написал Попко в своем Telegram-канале. Чиновник отметил, что на заседании совета обороны Киева были даны поручения нацполиции, муниципальной охране и главам районных администраций безотлагательно проинспектировать все укрытия Киева.
Позже в среду совет обороны Киева постановил, чтобы наземный общественный транспорт Киева в случае объявления воздушной тревоги довозил пассажиров до ближайшего укрытия. Водители коммунального предприятия "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения. Ранее во время сигнала тревоги пассажиров высаживали на ближайшей остановке.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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