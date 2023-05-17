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Генконсул рассказал, за что российских туристов любят в Хургаде - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
10:29 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/khurgada-1872318650.html
Генконсул рассказал, за что российских туристов любят в Хургаде
Генконсул рассказал, за что российских туристов любят в Хургаде - РИА Новости, 17.05.2023
Генконсул рассказал, за что российских туристов любят в Хургаде
В Хургаде рады возвращению российских туристов, их любят за открытость и искренность, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:29
2023-05-17T10:29
туризм
новости - туризм
хургада
россия
отдых на море
куда можно лететь
туризм
египет
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ХУРГАДА, 17 мая - РИА Новости. В Хургаде рады возвращению российских туристов, их любят за открытость и искренность, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "Применительно к Хургаде хотел бы отметить, что это стало особенно заметно после возобновления с 9 августа 2021 года прямых авиарейсов из России. Здесь рады возвращению россиян", – сообщил Воропаев. Он добавил, что российских туристов любят в Хургаде за открытость, искренность и, в отличие от западных, готовность покупать многочисленные сувениры и товары местного производства. Порядка 600 тысяч туристов из РФ посетили египетскую Хургаду в 2022 году, заявил Воропаев. Генконсул обратил внимание, что среди посещающих курорт иностранцев россияне занимают вторую строчку после отдыхающих из Германии."Отношения между Россией и Египтом развиваются поступательно. Их можно охарактеризовать как традиционно дружественные на протяжении многих десятилетий, начиная со времен Гамаля Абдель Насера и строительства при содействии Советского союза Высотной Асуанской плотины", – также отметил Воропаев.
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новости - туризм, хургада, россия, отдых на море, куда можно лететь, туризм, египет
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Россия, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм, Египет
Генконсул рассказал, за что российских туристов любят в Хургаде

Генкосул Воропаев: в Хургаде рады возвращению российских туристов, их любят за открытость

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
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ХУРГАДА, 17 мая - РИА Новости. В Хургаде рады возвращению российских туристов, их любят за открытость и искренность, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Применительно к Хургаде хотел бы отметить, что это стало особенно заметно после возобновления с 9 августа 2021 года прямых авиарейсов из России. Здесь рады возвращению россиян", – сообщил Воропаев.
Он добавил, что российских туристов любят в Хургаде за открытость, искренность и, в отличие от западных, готовность покупать многочисленные сувениры и товары местного производства.
Порядка 600 тысяч туристов из РФ посетили египетскую Хургаду в 2022 году, заявил Воропаев. Генконсул обратил внимание, что среди посещающих курорт иностранцев россияне занимают вторую строчку после отдыхающих из Германии.
"Отношения между Россией и Египтом развиваются поступательно. Их можно охарактеризовать как традиционно дружественные на протяжении многих десятилетий, начиная со времен Гамаля Абдель Насера и строительства при содействии Советского союза Высотной Асуанской плотины", – также отметил Воропаев.
Главная страница сайта Авиасейлс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ТуризмНовости - ТуризмХургадаРоссияОтдых на морекуда можно лететьТуризмЕгипет
 
 
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