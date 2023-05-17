https://ria.ru/20230517/khotsenko-1872388973.html
Хоценко встретился с делегацией китайской Маньчжурии
Хоценко встретился с делегацией китайской Маньчжурии - РИА Новости, 17.05.2023
Хоценко встретился с делегацией китайской Маньчжурии
Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с делегацией Маньчжурии Китайской Народной Республики для обсуждения вопросов развития торгово-экономических... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:14
2023-05-17T14:14
2023-05-17T14:14
омская область
виталий хоценко
китай
омская область
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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с делегацией Маньчжурии Китайской Народной Республики для обсуждения вопросов развития торгово-экономических отношений, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Виталий Хоценко и секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая Маньчжурии Юй Вэйдун обсудили вопросы торгово-экономических отношений, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, а также культурного обмена. Это первый визит официальной делегации КНР в Омскую область после начала пандемии коронавируса. КНР занимает 2-е место среди основных торговых партнеров Омской области. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 11%. "Омская область входит в первую пятерку российских регионов по производству молочных сгущенных консервов, алкогольной и другой готовой продукции. Ежегодно наши аграрии собирают более трех миллионов тонн зерновых, из них свыше половины идет за пределы области. При необходимости мы готовы нарастить поставки в Китай масличных культур и наладить экспорт пшеницы и ячменя. Мы также готовы к совместным проектам по хранению и переработке сельхозпродукции", - заявил Виталий Хоценко. Основу омского экспорта в КНР составляет сельхозпродукция, пищевая промышленность и каучук. Из Китая в Омскую область ввозятся автомобили, химпром и текстиль. Юй Вэйдун пригласил Виталия Хоценко посетить Маньчжурию для расширения сотрудничества и презентации омских предприятий. Также стороны обсудили развитие медицинского туризма и реализации совместных образовательных программ.
https://ria.ru/20230517/natsproekty-1872376544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, китай, омская область
Омская область , Виталий Хоценко, Китай, Омская область
ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко встретился с делегацией Маньчжурии Китайской Народной Республики для обсуждения вопросов развития торгово-экономических отношений, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Виталий Хоценко и секретарь городского комитета Коммунистической партии Китая
Маньчжурии Юй Вэйдун обсудили вопросы торгово-экономических отношений, сельского хозяйства, здравоохранения и образования, а также культурного обмена. Это первый визит официальной делегации КНР в Омскую область после начала пандемии коронавируса. КНР занимает 2-е место среди основных торговых партнеров Омской области. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 11%.
"Омская область входит в первую пятерку российских регионов по производству молочных сгущенных консервов, алкогольной и другой готовой продукции. Ежегодно наши аграрии собирают более трех миллионов тонн зерновых, из них свыше половины идет за пределы области. При необходимости мы готовы нарастить поставки в Китай масличных культур и наладить экспорт пшеницы и ячменя. Мы также готовы к совместным проектам по хранению и переработке сельхозпродукции", - заявил Виталий Хоценко.
Основу омского экспорта в КНР составляет сельхозпродукция, пищевая промышленность и каучук. Из Китая в Омскую область ввозятся автомобили, химпром и текстиль. Юй Вэйдун пригласил Виталия Хоценко посетить Маньчжурию для расширения сотрудничества и презентации омских предприятий. Также стороны обсудили развитие медицинского туризма и реализации совместных образовательных программ.
Хоценко обсудил с правительством Омской области реализацию нацпроектов