https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.05.2023
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:38
2023-05-17T22:38
2023-05-17T22:56
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
джо байден
джейк салливан
g7
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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20230517/g7-1872483312.html
хиросима (префектура)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, джо байден, джейк салливан, g7
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Джо Байден, Джейк Салливан, G7
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом
Белый дом: Байден в Хиросиме не станет извиняться за бомбардировку города в 1945 году