Рейтинг@Mail.ru
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 17.05.2023 (обновлено: 22:56 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.05.2023
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T22:38
2023-05-17T22:56
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
джо байден
джейк салливан
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317813_0:163:2699:1681_1920x0_80_0_0_121bcccabc50340cbc8dde919175706a.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
https://ria.ru/20230517/g7-1872483312.html
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317813_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_a792c7461bc7420908a937ba7169b3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, джо байден, джейк салливан, g7
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Джо Байден, Джейк Салливан, G7
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом

Белый дом: Байден в Хиросиме не станет извиняться за бомбардировку города в 1945 году

© AP PhotoХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
«

"Президент не будет делать заявлений, он будет участвовать в мероприятиях с другими лидерами G7. С его точки зрения, это не двусторонний момент, лидеры G7 прибыли отдать дань уважения истории и премьер-министру (Японии Фумио) Кисиде, который из Хиросимы", — сказал он журналистам.

Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Захарова высказалась о проведении саммита G7 во главе с США в Хиросиме
Вчера, 19:47
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)СШАДжо БайденДжейк СалливанG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала