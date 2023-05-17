https://ria.ru/20230517/khirosima-1872505432.html

Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом

Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом - РИА Новости, 17.05.2023

Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T22:38

2023-05-17T22:38

2023-05-17T22:56

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

джо байден

джейк салливан

g7

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ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден при поездке в японскую Хиросиму на саммит G7 не станет извиняться за бомбардировку города, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросима, а еще через три дня — Нагасаки. В результате погибли или пропали без вести более 210 тысяч человек, около двухсот тысяч подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20230517/g7-1872483312.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, джо байден, джейк салливан, g7