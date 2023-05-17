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В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента - РИА Новости, 17.05.2023
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19:23 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872479034.html
В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента
В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента - РИА Новости, 17.05.2023
В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34% на 15 мая с 2,32% на 10 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:23
2023-05-17T19:23
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34% на 15 мая с 2,32% на 10 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 11 по 15 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,34%", - говорится в документе. В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,05% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (- 0,9%) и околонулевого роста цен на остальные продовольственные товары (0,03%). "В секторе непродовольственных товаров умеренный рост цен на 0,04%. В секторе услуг цены выросли (0,19%) на фоне увеличения темпов роста цен на туристические услуги при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы", - добавили в ведомстве. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента

Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении на 15 мая составила 2,34 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34% на 15 мая с 2,32% на 10 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За период с 11 по 15 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,34%", - говорится в документе.
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В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,05% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (- 0,9%) и околонулевого роста цен на остальные продовольственные товары (0,03%).
"В секторе непродовольственных товаров умеренный рост цен на 0,04%. В секторе услуг цены выросли (0,19%) на фоне увеличения темпов роста цен на туристические услуги при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы", - добавили в ведомстве.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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