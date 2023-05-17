https://ria.ru/20230517/inflyatsiya-1872479034.html

В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента

В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента - РИА Новости, 17.05.2023

В России инфляция в годовом выражении составила 2,34 процента

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34% на 15 мая с 2,32% на 10 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:23

2023-05-17T19:23

2023-05-17T19:23

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34% на 15 мая с 2,32% на 10 мая, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 11 по 15 мая 2023 года цены выросли на 0,04%. Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,34%", - говорится в документе. В министерстве отметили, что снижение цен на продовольственные товары продолжилось и составило 0,05% на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (- 0,9%) и околонулевого роста цен на остальные продовольственные товары (0,03%). "В секторе непродовольственных товаров умеренный рост цен на 0,04%. В секторе услуг цены выросли (0,19%) на фоне увеличения темпов роста цен на туристические услуги при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы", - добавили в ведомстве. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.

https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

россия

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)