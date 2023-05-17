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МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти - РИА Новости, 17.05.2023
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08:49 17.05.2023 (обновлено: 10:55 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/indiya-1872297813.html
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти - РИА Новости, 17.05.2023
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следует внимательнее читать постановления ЕС, прежде чем призывать к борьбе с индийскими нефтепродуктами из... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:49
2023-05-17T10:55
экономика
россия
москва
индия
субраманиам джайшанкар
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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БАНГКОК, 17 мая — РИА Новости. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следует внимательнее читать постановления ЕС, прежде чем призывать к борьбе с индийскими нефтепродуктами из российского сырья, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство ANI."Посмотрите постановления Совета ЕС. Российская нефть, подвергшаяся глубокой переработке в третьей стране, уже не считается российской. &lt;...&gt; Я предложил бы вам посмотреть постановление совета за номером 833/2014", — заявил глава индийского МИД.Так он прокомментировал слова Борреля в интервью Financial Times о том, что ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая перерабатывает нефть из России для продажи в Европе. По его словам, это делается для обхода экономических ограничений.С 5 февраля против России действуют топливные санкции. Так, Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских углеводородов — этим странам все равно придется закупать нефть и газ у России, только гораздо дороже и через посредников.Накануне Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором говорится, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года — поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона.
https://ria.ru/20230516/neft-1872055341.html
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экономика, россия, москва, индия, субраманиам джайшанкар, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Индия, Субраманиам Джайшанкар, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти

Глава МИД Индии раскритиковал слова Борреля об импорте нефтепродуктов из российского сырья

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БАНГКОК, 17 мая — РИА Новости. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следует внимательнее читать постановления ЕС, прежде чем призывать к борьбе с индийскими нефтепродуктами из российского сырья, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство ANI.
"Посмотрите постановления Совета ЕС. Российская нефть, подвергшаяся глубокой переработке в третьей стране, уже не считается российской. <...> Я предложил бы вам посмотреть постановление совета за номером 833/2014", — заявил глава индийского МИД.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Боррель призвал принять меры против Индии за продажу российской нефти
16 мая, 09:12
Так он прокомментировал слова Борреля в интервью Financial Times о том, что ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая перерабатывает нефть из России для продажи в Европе. По его словам, это делается для обхода экономических ограничений.
С 5 февраля против России действуют топливные санкции. Так, Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских углеводородов — этим странам все равно придется закупать нефть и газ у России, только гораздо дороже и через посредников.
Накануне Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором говорится, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года — поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Боррель признал, что развивающиеся страны не полностью поддерживают Запад
16 мая, 09:49
 
ЭкономикаРоссияМоскваИндияСубраманиам ДжайшанкарЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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