https://ria.ru/20230517/indiya-1872297813.html
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти - РИА Новости, 17.05.2023
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следует внимательнее читать постановления ЕС, прежде чем призывать к борьбе с индийскими нефтепродуктами из... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:49
2023-05-17T08:49
2023-05-17T10:55
экономика
россия
москва
индия
субраманиам джайшанкар
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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БАНГКОК, 17 мая — РИА Новости. Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю следует внимательнее читать постановления ЕС, прежде чем призывать к борьбе с индийскими нефтепродуктами из российского сырья, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство ANI."Посмотрите постановления Совета ЕС. Российская нефть, подвергшаяся глубокой переработке в третьей стране, уже не считается российской. <...> Я предложил бы вам посмотреть постановление совета за номером 833/2014", — заявил глава индийского МИД.Так он прокомментировал слова Борреля в интервью Financial Times о том, что ЕС должен принять меры в отношении Индии, которая перерабатывает нефть из России для продажи в Европе. По его словам, это делается для обхода экономических ограничений.С 5 февраля против России действуют топливные санкции. Так, Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских углеводородов — этим странам все равно придется закупать нефть и газ у России, только гораздо дороже и через посредников.Накануне Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный доклад, в котором говорится, что российский экспорт нефти и нефтепродуктов в апреле стал самым высоким с февраля 2022 года — поставки выросли на 50 тысяч баррелей в сутки к предыдущему месяцу, до 8,3 миллиона.
https://ria.ru/20230516/neft-1872055341.html
https://ria.ru/20230516/zapad-1872064527.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, индия, субраманиам джайшанкар, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Индия, Субраманиам Джайшанкар, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз
МИД Индии ответил на слова Борреля о российской нефти
Глава МИД Индии раскритиковал слова Борреля об импорте нефтепродуктов из российского сырья