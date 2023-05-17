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Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
18:01 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/gruziya-1872451267.html
Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву
Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 17.05.2023
Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву
Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила транзитные рейсы в Москву через Ереван, так как с 20 мая начинает прямые полеты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:01
2023-05-17T18:01
туризм
новости - туризм
москва
тбилиси
ереван
georgian airways
куда можно лететь
туризм
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ТБИЛИСИ, 17 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила транзитные рейсы в Москву через Ереван, так как с 20 мая начинает прямые полеты, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "После 20 мая все транзитные рейсы отменены, как всем известно, будут прямые полеты", – заявили в авиакомпании. Ранее Georgian Airways выполняла рейсы в Москву через Ереван. После решения России о восстановлении прямого авиасообщения между странами грузинская авиакомпания подала запрос в Агентство гражданской авиации о выполнении прямых рейсов и получила разрешение. Прямые рейсы из Тбилиси в Москву авиакомпания будет выполнять с 20 мая семь раз в неделю.
https://ria.ru/20230516/aviareysy-1872270824.html
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новости - туризм, москва, тбилиси, ереван, georgian airways, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Тбилиси, Ереван, Georgian Airways, куда можно лететь, Туризм
Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву

Georgian Airways отменила все транзитные рейсы из Тбилиси в Москву после 20 мая

© РИА Новости / Давид Хизанишвили | Перейти в медиабанкСамолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет грузинской частной авиакомпании Airzena - Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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ТБИЛИСИ, 17 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила транзитные рейсы в Москву через Ереван, так как с 20 мая начинает прямые полеты, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"После 20 мая все транзитные рейсы отменены, как всем известно, будут прямые полеты", – заявили в авиакомпании.
Ранее Georgian Airways выполняла рейсы в Москву через Ереван. После решения России о восстановлении прямого авиасообщения между странами грузинская авиакомпания подала запрос в Агентство гражданской авиации о выполнении прямых рейсов и получила разрешение. Прямые рейсы из Тбилиси в Москву авиакомпания будет выполнять с 20 мая семь раз в неделю.
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