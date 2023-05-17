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Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей - РИА Новости, 17.05.2023
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Ставропольский край
 
16:53 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/gosprogrammy-1872443458.html
Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей
Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей - РИА Новости, 17.05.2023
Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей
Финансовое обеспечение госпрограмм в Ставропольском крае 2022 году составило более 212 миллиардов рублей, что почти на 20% больше показателя 2021 года, сообщает РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:53
2023-05-17T16:53
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Финансовое обеспечение госпрограмм в Ставропольском крае 2022 году составило более 212 миллиардов рублей, что почти на 20% больше показателя 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в рамках госпрограмм остаются проекты соцсферы. Суммарно около 64% финансирования направлено на развитие сферы образования, системы соцзащиты и здравоохранения.Из 23 госпрограмм, реализуемых в крае в 2022 году, 13 выполнены с опережением плановых показателей, что лучше индикаторов 2021 года. В числе направлений, где обеспечен опережающий темп развития – соцподдержка граждан, формирование современной городской среды, создание новых рабочих мест, повышение безопасности дорожного движения, гармонизация межнациональных отношений."Государственные программы позволяют нам повышать качество жизни ставропольцев и, что не менее важно, создавать современную, привлекательную для инвесторов, экономику возможностей. Качество и темпы их исполнения и впредь будут оставаться на особом контроле", - приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.
https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров

Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Финансовое обеспечение госпрограмм в Ставропольском крае 2022 году составило более 212 миллиардов рублей, что почти на 20% больше показателя 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в рамках госпрограмм остаются проекты соцсферы. Суммарно около 64% финансирования направлено на развитие сферы образования, системы соцзащиты и здравоохранения.
Из 23 госпрограмм, реализуемых в крае в 2022 году, 13 выполнены с опережением плановых показателей, что лучше индикаторов 2021 года. В числе направлений, где обеспечен опережающий темп развития – соцподдержка граждан, формирование современной городской среды, создание новых рабочих мест, повышение безопасности дорожного движения, гармонизация межнациональных отношений.
"Государственные программы позволяют нам повышать качество жизни ставропольцев и, что не менее важно, создавать современную, привлекательную для инвесторов, экономику возможностей. Качество и темпы их исполнения и впредь будут оставаться на особом контроле", - приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Инвестиции в Ставрополье в 2022 году выросли на 4,3%, до 286 млрд рублей
10 мая, 16:43
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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