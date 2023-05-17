https://ria.ru/20230517/gosprogrammy-1872443458.html

Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей

Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей - РИА Новости, 17.05.2023

Владимиров: госпрограммы Ставрополья создают новую экономику возможностей

Финансовое обеспечение госпрограмм в Ставропольском крае 2022 году составило более 212 миллиардов рублей, что почти на 20% больше показателя 2021 года, сообщает РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:53

2023-05-17T16:53

2023-05-17T16:53

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Финансовое обеспечение госпрограмм в Ставропольском крае 2022 году составило более 212 миллиардов рублей, что почти на 20% больше показателя 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в рамках госпрограмм остаются проекты соцсферы. Суммарно около 64% финансирования направлено на развитие сферы образования, системы соцзащиты и здравоохранения.Из 23 госпрограмм, реализуемых в крае в 2022 году, 13 выполнены с опережением плановых показателей, что лучше индикаторов 2021 года. В числе направлений, где обеспечен опережающий темп развития – соцподдержка граждан, формирование современной городской среды, создание новых рабочих мест, повышение безопасности дорожного движения, гармонизация межнациональных отношений."Государственные программы позволяют нам повышать качество жизни ставропольцев и, что не менее важно, создавать современную, привлекательную для инвесторов, экономику возможностей. Качество и темпы их исполнения и впредь будут оставаться на особом контроле", - приводится в сообщении комментарий губернатора края Владимира Владимирова.

https://ria.ru/20230510/investitsii-1870837210.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров