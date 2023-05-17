Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ
Губернатор Гладков: сообщения об обстреле Белгородской области украинским танком —неправда
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности.
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"Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили – неправда", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор также прокомментировал информацию об обстреле области фосфорными бомбами. "Есть определенные признаки, но нужно подтверждение следственных органов. Когда будет результат, я обязательно сообщу", - заявил Гладков.
По словам главы области, оперативные службы справились с последствиями, угрозы для населения нет.