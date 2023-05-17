https://ria.ru/20230517/gladkov-1872487044.html

Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ

Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ - РИА Новости, 17.05.2023

Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:09

2023-05-17T20:09

2023-05-17T20:09

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности. Губернатор также прокомментировал информацию об обстреле области фосфорными бомбами. "Есть определенные признаки, но нужно подтверждение следственных органов. Когда будет результат, я обязательно сообщу", - заявил Гладков. По словам главы области, оперативные службы справились с последствиями, угрозы для населения нет.

https://ria.ru/20230517/lepestok-1872354381.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков