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Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ - РИА Новости, 17.05.2023
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20:09 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/gladkov-1872487044.html
Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ
Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ - РИА Новости, 17.05.2023
Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:09
2023-05-17T20:09
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности. Губернатор также прокомментировал информацию об обстреле области фосфорными бомбами. "Есть определенные признаки, но нужно подтверждение следственных органов. Когда будет результат, я обязательно сообщу", - заявил Гладков. По словам главы области, оперативные службы справились с последствиями, угрозы для населения нет.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор опроверг сообщения об обстреле региона танком ВСУ

Губернатор Гладков: сообщения об обстреле Белгородской области украинским танком —неправда

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что информация в СМИ об обстреле приграничных территорий украинским танком не соответствует действительности.
«

"Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка? Отвечу - нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками. Перепроверили – неправда", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор также прокомментировал информацию об обстреле области фосфорными бомбами. "Есть определенные признаки, но нужно подтверждение следственных органов. Когда будет результат, я обязательно сообщу", - заявил Гладков.
По словам главы области, оперативные службы справились с последствиями, угрозы для населения нет.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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