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Путин заявил, что цена на газ "немножко припала" - РИА Новости, 17.05.2023
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15:02 17.05.2023 (обновлено: 15:13 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала" - РИА Новости, 17.05.2023
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"
Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:02
2023-05-17T15:13
экономика
россия
владимир путин
опек
природный газ
цены
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом направлении вместе с партнерами по ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Мы поставили определённую цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", - сказал Путин.Он добавил, что Россия в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+."В целом ситуация здесь абсолютно стабильная", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20230517/gaz-1872286591.html
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экономика, россия, владимир путин, опек, природный газ, цены
Экономика, Россия, Владимир Путин, ОПЕК, Природный газ, Цены
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"

Президент Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент Росссии Владимир Путин
Президент Росссии Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент Росссии Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом направлении вместе с партнерами по ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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"Мы поставили определённую цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+.
"В целом ситуация здесь абсолютно стабильная", - подчеркнул российский лидер.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинОПЕКПриродный газЦены
 
 
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