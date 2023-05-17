https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала" - РИА Новости, 17.05.2023
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"
Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:02
2023-05-17T15:02
2023-05-17T15:13
экономика
россия
владимир путин
опек
природный газ
цены
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом направлении вместе с партнерами по ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Мы поставили определённую цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", - сказал Путин.Он добавил, что Россия в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+."В целом ситуация здесь абсолютно стабильная", - подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20230517/gaz-1872286591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, опек, природный газ, цены
Экономика, Россия, Владимир Путин, ОПЕК, Природный газ, Цены
Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"
Президент Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом направлении вместе с партнерами по ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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"Мы поставили определённую цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+.
"В целом ситуация здесь абсолютно стабильная", - подчеркнул российский лидер.
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