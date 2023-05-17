https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html

Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"

Путин заявил, что цена на газ "немножко припала" - РИА Новости, 17.05.2023

Путин заявил, что цена на газ "немножко припала"

Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:02

2023-05-17T15:02

2023-05-17T15:13

экономика

россия

владимир путин

опек

природный газ

цены

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Цена на газ "немножко припала", Россия сокращает добычу, но все действия связаны с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры, РФ работает в этом направлении вместе с партнерами по ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции."Мы поставили определённую цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках. Но все наши действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определённой ценовой конъюнктуры на мировых рынках", - сказал Путин.Он добавил, что Россия в диалоге и контакте со своими партнёрами по ОПЕК+."В целом ситуация здесь абсолютно стабильная", - подчеркнул российский лидер.

https://ria.ru/20230517/gaz-1872286591.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, опек, природный газ, цены