https://ria.ru/20230517/g7-1872483312.html

Захарова высказалась о проведении саммита G7 во главе с США в Хиросиме

Захарова высказалась о проведении саммита G7 во главе с США в Хиросиме - РИА Новости, 17.05.2023

Захарова высказалась о проведении саммита G7 во главе с США в Хиросиме

Тема якобы ядерной "угрозы" со стороны России, заявленная среди прочих на предстоящем саммите большой "семерки" в японской Хиросиме - цинизм и издевательство... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:47

2023-05-17T19:47

2023-05-17T19:49

россия

хиросима (префектура)

мария захарова

g7

нато

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тема якобы ядерной "угрозы" со стороны России, заявленная среди прочих на предстоящем саммите большой "семерки" в японской Хиросиме - цинизм и издевательство над здравым смыслом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председательство в "Группе семи" в 2023 году перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Она отметила, что одной из тем, заявленных на саммите, станет так называемая якобы "ядерная угроза России". Она напомнила, что США являются единственной страной в мире, которая испытала ядерное оружие на живых людях в этом же городе. Захарова добавила, что существуют архивные доказательства того, что США, помимо Хиросимы и Нагасаки, планировали нанести ядерные удары и по другим городам Японии. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Шестого августа 1945 года американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму, а еще через три дня - Нагасаки. В результате обеих бомбардировок пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

https://ria.ru/20230512/aziya-1871085851.html

https://ria.ru/20230503/ispytaniya-1869297141.html

россия

хиросима (префектура)

сша

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россия, хиросима (префектура), мария захарова, g7, нато, сша, в мире