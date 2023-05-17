https://ria.ru/20230517/g7-1872463442.html

МИД заявил об утрате G7 авторитета

МИД заявил об утрате G7 авторитета - РИА Новости, 17.05.2023

МИД заявил об утрате G7 авторитета

на брифинге в среду. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:51

2023-05-17T17:51

2023-05-17T17:51

g7

мария захарова

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На сегодняшний день G7 полностью утратила свой авторитет, ее участники занимаются тем, что прочерчивают разделительные линии в международных отношениях и занимаются политической пропагандой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду. В этой ситуации, напомнила она, понадобилось привлечение реальных сил, которые могли бы вытащить планету из очередной махинации США и ее последствий. "Теперь участники "семерки", учитывая, что они не прошли проверку на прочность тогда, в 2008 году, занимаются тем, что прочерчивают в международных отношениях разделительные линии и пытаются навязать свою волю другим, координируют меры давления на неугодные страны. В общем, занимаются политической пропагандой", - заключила представитель МИД.

https://ria.ru/20230517/bitva-1872373454.html

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

g7, мария захарова, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)