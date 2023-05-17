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МИД заявил об утрате G7 авторитета - РИА Новости, 17.05.2023
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17:51 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/g7-1872463442.html
МИД заявил об утрате G7 авторитета
МИД заявил об утрате G7 авторитета - РИА Новости, 17.05.2023
МИД заявил об утрате G7 авторитета
на брифинге в среду. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:51
2023-05-17T17:51
g7
мария захарова
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На сегодняшний день G7 полностью утратила свой авторитет, ее участники занимаются тем, что прочерчивают разделительные линии в международных отношениях и занимаются политической пропагандой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду. В этой ситуации, напомнила она, понадобилось привлечение реальных сил, которые могли бы вытащить планету из очередной махинации США и ее последствий. "Теперь участники "семерки", учитывая, что они не прошли проверку на прочность тогда, в 2008 году, занимаются тем, что прочерчивают в международных отношениях разделительные линии и пытаются навязать свою волю другим, координируют меры давления на неугодные страны. В общем, занимаются политической пропагандой", - заключила представитель МИД.
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g7, мария захарова, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
G7, Мария Захарова, США, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заявил об утрате G7 авторитета

Представитель МИД Захарова: G7 утратила авторитет и занимается политической пропагандой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На сегодняшний день G7 полностью утратила свой авторитет, ее участники занимаются тем, что прочерчивают разделительные линии в международных отношениях и занимаются политической пропагандой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
«

"На сегодняшний день "семерка" полностью утратила свой авторитет, это еще раз подтвердило создание "двадцатки", потому что "семерка" не смогла ответить на вызов кризиса 2008 года, созданного США. Этот кризис был вызван ими и их махинациями на рынке недвижимости", - заявила Захарова.

В этой ситуации, напомнила она, понадобилось привлечение реальных сил, которые могли бы вытащить планету из очередной махинации США и ее последствий.
"Теперь участники "семерки", учитывая, что они не прошли проверку на прочность тогда, в 2008 году, занимаются тем, что прочерчивают в международных отношениях разделительные линии и пытаются навязать свою волю другим, координируют меры давления на неугодные страны. В общем, занимаются политической пропагандой", - заключила представитель МИД.
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G7Мария ЗахароваСШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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