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В Уфе подвели итоги форума-конкурса "Учитель будущего поколения России"

В Уфе подвели итоги форума-конкурса "Учитель будущего поколения России" - РИА Новости, 17.05.2023

В Уфе подвели итоги форума-конкурса "Учитель будущего поколения России"

В Уфе завершился Всероссийский форум-конкурс "Учитель будущего поколения России", посвященный Году педагога и наставника. Он собрал в БГПУ имени Акмуллы 30... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:14

2023-05-17T13:14

2023-05-17T13:14

год педагога и наставника

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Уфе завершился Всероссийский форум-конкурс "Учитель будущего поколения России", посвященный Году педагога и наставника. Он собрал в БГПУ имени Акмуллы 30 лучших студентов старших курсов из 25 педагогических вузов России. В течение 5 дней они проходили различные испытания, стараясь завоевать звание победителя."Всероссийский форум-конкурс "Учитель будущего поколения России" проходит в Республике Башкортостан и в Акмуллинском университете во второй раз. Растет количество конкурсантов, расширяется география, к участию подключились педагогические вузы из новых регионов нашей страны. А главное – растет профессиональный уровень будущих учителей. Думаю, что экспертам было очень непросто выбрать победителей. Все участники конкурса очень хорошо подготовлены, причем не только в преподавании, но и других педагогических компетенциях – проектной деятельности, воспитательной работе. В этом году ребятам пришлось пройти через новые, более сложные испытания: защищать педагогические проекты, проводить "Разговоры о важном" в уфимских школах, завершением конкурса стали открытые демоуроки, – отметил ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов. – Лучшие учителя страны – победители всероссийских и региональных конкурсов "Учитель года" разных лет – стали экспертами конкурса. Уверен, взаимодействие между опытными педагогами и студентами, только начинающими свой путь в профессии, даст прекрасный результат".Во время форума-конкурса его участники смогли не только выступить в конкурсной программе, но и побывать на лекциях и мастер-классах экспертов-членов жюри, поучаствовать в дискуссиях с опытными педагогами, ознакомиться с достопримечательностями башкирской столицы и побывать в геопарке "Торатау"."Это мой первый профессиональный конкурс профессиональных компетенций. Здесь я почувствовал, что учителя - очень открытые люди, готовые помочь друг другу. Между участниками нет никакой конкуренции, все подсказывают, делятся опытом. Мы все очень сплотились и стали будущими коллегами. И это очень здорово! Мне кажется, что мы – учителя настоящего, потому что буквально через пару лет мы придем в школу. Думаю, что мы очень гибкие, эмпатичные, пожалуй, как и все учителя. Просто мы немного моложе и иногда легче находим контакт с новым поколением," – поделился Илья Лукьянов, студент третьего курса Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого."В любом конкурсе побеждает Личность. Если учитель может увлечь ребенка, стать для него интересным, отвлечь от гаджетов - такой педагог будет формировать будущее поколение России", – отмечает эксперт конкурса, директор Гимназии №3 г. Самары, председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Сергеевна Ильина.17 мая состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждения победителя и призеров. Победитель и призеры конкурса получат от организаторов памятные подарки и денежные призы: по 15 тысяч рублей для дипломантов конкурса, по 20 тысяч - за третье место, по 25 тысяч за второе и 50 тысяч рублей за победу.Организаторами конкурса "Учитель будущего поколения России" выступили Акмуллинский университет и Администрация г. Уфа Республики Башкортостан при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование