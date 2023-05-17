В Уфе подвели итоги форума-конкурса "Учитель будущего поколения России"
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)Выступление участника конкурса "Учитель будущего поколения России"
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Уфе завершился Всероссийский форум-конкурс "Учитель будущего поколения России", посвященный Году педагога и наставника. Он собрал в БГПУ имени Акмуллы 30 лучших студентов старших курсов из 25 педагогических вузов России. В течение 5 дней они проходили различные испытания, стараясь завоевать звание победителя.
"Всероссийский форум-конкурс "Учитель будущего поколения России" проходит в Республике Башкортостан и в Акмуллинском университете во второй раз. Растет количество конкурсантов, расширяется география, к участию подключились педагогические вузы из новых регионов нашей страны. А главное – растет профессиональный уровень будущих учителей. Думаю, что экспертам было очень непросто выбрать победителей. Все участники конкурса очень хорошо подготовлены, причем не только в преподавании, но и других педагогических компетенциях – проектной деятельности, воспитательной работе. В этом году ребятам пришлось пройти через новые, более сложные испытания: защищать педагогические проекты, проводить "Разговоры о важном" в уфимских школах, завершением конкурса стали открытые демоуроки, – отметил ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов. – Лучшие учителя страны – победители всероссийских и региональных конкурсов "Учитель года" разных лет – стали экспертами конкурса. Уверен, взаимодействие между опытными педагогами и студентами, только начинающими свой путь в профессии, даст прекрасный результат".
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)Презентация открытого урока на конкурсе "Учитель будущего поколения России"
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)
Презентация открытого урока на конкурсе "Учитель будущего поколения России"
Во время форума-конкурса его участники смогли не только выступить в конкурсной программе, но и побывать на лекциях и мастер-классах экспертов-членов жюри, поучаствовать в дискуссиях с опытными педагогами, ознакомиться с достопримечательностями башкирской столицы и побывать в геопарке "Торатау".
"Это мой первый профессиональный конкурс профессиональных компетенций. Здесь я почувствовал, что учителя - очень открытые люди, готовые помочь друг другу. Между участниками нет никакой конкуренции, все подсказывают, делятся опытом. Мы все очень сплотились и стали будущими коллегами. И это очень здорово! Мне кажется, что мы – учителя настоящего, потому что буквально через пару лет мы придем в школу. Думаю, что мы очень гибкие, эмпатичные, пожалуй, как и все учителя. Просто мы немного моложе и иногда легче находим контакт с новым поколением," – поделился Илья Лукьянов, студент третьего курса Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)Защита педагогического проекта на конкурсе "Учитель будущего поколения России"
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)
Защита педагогического проекта на конкурсе "Учитель будущего поколения России"
"В любом конкурсе побеждает Личность. Если учитель может увлечь ребенка, стать для него интересным, отвлечь от гаджетов - такой педагог будет формировать будущее поколение России", – отмечает эксперт конкурса, директор Гимназии №3 г. Самары, председатель Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", председатель комитета по образованию и науке Самарской Губернской Думы Светлана Сергеевна Ильина.
17 мая состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждения победителя и призеров. Победитель и призеры конкурса получат от организаторов памятные подарки и денежные призы: по 15 тысяч рублей для дипломантов конкурса, по 20 тысяч - за третье место, по 25 тысяч за второе и 50 тысяч рублей за победу.
Организаторами конкурса "Учитель будущего поколения России" выступили Акмуллинский университет и Администрация г. Уфа Республики Башкортостан при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)Участники конкурса "Учитель будущего поколения России"
© БГПУ имени Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет)
Участники конкурса "Учитель будущего поколения России"
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование" при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.