https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872369928.html

Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России

Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России - РИА Новости, 17.05.2023

Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей далеко за рамки ограничений,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:15

2023-05-17T13:15

2023-05-17T13:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. "Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным", - заявил президент в комментарии агентству STT. В условиях блокировки нужно продумать работу дипломатических представительств в России, считает глава государства. "Сейчас мы должны тщательно подумать о том, как обеспечить функционирование посольства Финляндии в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", - отметил он. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительства в России с конца апреля. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.

https://ria.ru/20230517/scheta-1872368878.html

https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, хельсинки, саули ниинисте, рцнк