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Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России - РИА Новости, 17.05.2023
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13:15 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872369928.html
Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России
Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России - РИА Новости, 17.05.2023
Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России
Президент Финляндии Саули Ниинистё считает заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей далеко за рамки ограничений,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:15
2023-05-17T13:15
в мире
россия
финляндия
хельсинки
саули ниинисте
рцнк
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. "Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным", - заявил президент в комментарии агентству STT. В условиях блокировки нужно продумать работу дипломатических представительств в России, считает глава государства. "Сейчас мы должны тщательно подумать о том, как обеспечить функционирование посольства Финляндии в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", - отметил он. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительства в России с конца апреля. Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
https://ria.ru/20230517/scheta-1872368878.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, саули ниинисте, рцнк
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Саули Ниинисте, РЦНК
Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России

Президент Финляндии считает, что заморозка банковских счетов дипмиссии в России чрезмерна

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки.
"Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным", - заявил президент в комментарии агентству STT.
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В условиях блокировки нужно продумать работу дипломатических представительств в России, считает глава государства.
"Сейчас мы должны тщательно подумать о том, как обеспечить функционирование посольства Финляндии в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", - отметил он.
Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительства в России с конца апреля.
Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
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