Глава Финляндии прокомментировал заморозку счетов дипмиссии в России
Президент Финляндии считает, что заморозка банковских счетов дипмиссии в России чрезмерна
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки.
"Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным", - заявил президент в комментарии агентству STT.
В условиях блокировки нужно продумать работу дипломатических представительств в России, считает глава государства.
"Сейчас мы должны тщательно подумать о том, как обеспечить функционирование посольства Финляндии в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", - отметил он.
Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительства в России с конца апреля.
Как сообщалось 1 апреля, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов Финляндии были заморожены счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, сообщили позже РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.