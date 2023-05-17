https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872327923.html

Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки

Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки - РИА Новости, 17.05.2023

Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки

Москва заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщил финский МИД газете Helsingin sanomat. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:03

2023-05-17T11:03

2023-05-17T13:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщил финский МИД газете Helsingin sanomat.Министр иностранных дел Финляндии Хаависто Пекка заявил, что власти страны направляли Москве ноту по этому вопросу, но объяснений пока не получили. По его словам, дипломатические представительства страны продолжат работать в России. Инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран, указал Пекка.Президент Финляндии Саули Ниинистё счел заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки.Помимо посольства в Москве, в Санкт-Петербурге действует Генеральное консульство Финляндии.В начале апреля сообщалось, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов заморозили счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, рассказали РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.

https://ria.ru/20230505/nota-1870066504.html

https://ria.ru/20230517/zabor-1872282244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, финляндия, хельсинки, рцнк, саули ниинисте