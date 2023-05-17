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Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки - РИА Новости, 17.05.2023
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11:03 17.05.2023 (обновлено: 13:12 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/finlyandiya-1872327923.html
Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки
Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки - РИА Новости, 17.05.2023
Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки
Москва заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщил финский МИД газете Helsingin sanomat. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:03
2023-05-17T13:12
в мире
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хельсинки
рцнк
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщил финский МИД газете Helsingin sanomat.Министр иностранных дел Финляндии Хаависто Пекка заявил, что власти страны направляли Москве ноту по этому вопросу, но объяснений пока не получили. По его словам, дипломатические представительства страны продолжат работать в России. Инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран, указал Пекка.Президент Финляндии Саули Ниинистё счел заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки.Помимо посольства в Москве, в Санкт-Петербурге действует Генеральное консульство Финляндии.В начале апреля сообщалось, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов заморозили счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, рассказали РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
https://ria.ru/20230505/nota-1870066504.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки, рцнк, саули ниинисте
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, РЦНК, Саули Ниинисте
Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки

МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета диппредставительств страны

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщил финский МИД газете Helsingin sanomat.
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"Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется", — отметило ведомство.

Министр иностранных дел Финляндии Хаависто Пекка заявил, что власти страны направляли Москве ноту по этому вопросу, но объяснений пока не получили. По его словам, дипломатические представительства страны продолжат работать в России. Инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран, указал Пекка.
Президент Финляндии Саули Ниинистё счел заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки.
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
Финляндия ответила на ноту России по инциденту с консульством
5 мая, 20:43
Помимо посольства в Москве, в Санкт-Петербурге действует Генеральное консульство Финляндии.
В начале апреля сообщалось, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов заморозили счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, рассказали РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
Забор - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Финляндия отгородилась от России "садовым заборчиком"
Вчера, 01:10
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиРЦНКСаули Ниинисте
 
 
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