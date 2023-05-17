Россия заморозила счета представительств Финляндии, утверждают в Хельсинки
МИД Финляндии: Россия заморозила банковские счета диппредставительств страны
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая — РИА Новости. Москва заморозила счета представительств Финляндии в России, сообщил финский МИД газете Helsingin sanomat.
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"Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется", — отметило ведомство.
Министр иностранных дел Финляндии Хаависто Пекка заявил, что власти страны направляли Москве ноту по этому вопросу, но объяснений пока не получили. По его словам, дипломатические представительства страны продолжат работать в России. Инцидент не повлиял на дипломатические отношения стран, указал Пекка.
Президент Финляндии Саули Ниинистё счел заморозку счетов финских представительств в России чрезмерной мерой, выходящей за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки.
Помимо посольства в Москве, в Санкт-Петербурге действует Генеральное консульство Финляндии.
В начале апреля сообщалось, в финском банке Nordea Управлением по взысканию долгов заморозили счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Посольство России в Финляндии находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы РЦНК в Хельсинки, рассказали РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.