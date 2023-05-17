США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине
В Белом доме отказались раскрывать новые подробности о возможной поставке F-16 Украине
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США. Архивное фото
АШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"У меня сегодня нет новостей относительно F-16", - сообщил он в среду журналистам на вопрос о том, изменился ли подход американской администрации относительно поставок истребителей Украине.
Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".