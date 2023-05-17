https://ria.ru/20230517/f-16-1872498662.html

США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине

США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине - РИА Новости, 17.05.2023

США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине

США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16, заявил советник американского президента по национальной... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:30

2023-05-17T21:30

2023-05-17T21:38

специальная военная операция на украине

сша

украина

f-16

в мире

джейк салливан

нато

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АШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230516/f16-1872061921.html

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сша, украина, f-16, в мире, джейк салливан, нато