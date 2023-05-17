Рейтинг@Mail.ru
США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 17.05.2023 (обновлено: 21:38 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/f-16-1872498662.html
США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине
США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине - РИА Новости, 17.05.2023
США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине
США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16, заявил советник американского президента по национальной... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:30
2023-05-17T21:38
специальная военная операция на украине
сша
украина
f-16
в мире
джейк салливан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg
АШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230516/f16-1872061921.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_450:205:1982:1354_1920x0_80_0_0_80d71206a6d2282b538b4b76c86669c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, f-16, в мире, джейк салливан, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, F-16, В мире, Джейк Салливан, НАТО
США отказались раскрывать новые подробности возможной поставки F-16 Украине

В Белом доме отказались раскрывать новые подробности о возможной поставке F-16 Украине

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s ВВС США
Истребитель F-16s ВВС США - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США пока не готовы предоставить новые подробности возможной поставки Украине истребителей F-16, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"У меня сегодня нет новостей относительно F-16", - сообщил он в среду журналистам на вопрос о том, изменился ли подход американской администрации относительно поставок истребителей Украине.
Ранее власти Великобритании заявили, что страна летом начнет обучение украинских пилотов, а также продолжит работу с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16, пишут СМИ
16 мая, 09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаF-16В миреДжейк СалливанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала