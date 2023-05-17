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Британский вице-маршал рассказал, сколько времени нужно для освоения F-16 - РИА Новости, 17.05.2023
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17:13 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/f-16-1872452859.html
Британский вице-маршал рассказал, сколько времени нужно для освоения F-16
Британский вице-маршал рассказал, сколько времени нужно для освоения F-16 - РИА Новости, 17.05.2023
Британский вице-маршал рассказал, сколько времени нужно для освоения F-16
Украинским военным потребуется минимум год тренировок для полноценного управления системами, которыми оборудованы истребители F-16, считает вице-маршал ВВС... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:13
2023-05-17T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
нато
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинским военным потребуется минимум год тренировок для полноценного управления системами, которыми оборудованы истребители F-16, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. "Если сейчас просто передать истребитель за 100 миллионов долларов, они (украинские военные - ред.) не смогут его использовать", - сказал Белл в эфире телеканала Sky News. Он уточнил, что нескольких тренировок достаточно, чтобы начать летать на истребителе этой модели, но чтобы освоить работу систем, которыми оборудован истребитель, понадобится больше года. "Они смогут летать на них, но не смогут применять радиолокационные системы, системы вооружения, радиоэлектронные системы, все, чем укомплектован истребитель. И потребуется минимум один год, чтобы они смогли научиться этим пользоваться", - заключил Белл. Ранее издание Politico сообщило, что Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба. Кроме того, власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html
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в мире, украина, великобритания, нато, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британский вице-маршал рассказал, сколько времени нужно для освоения F-16

Британский вице-маршал Белл считает, что украинским пилотам требуется год на освоение F-16

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинским военным потребуется минимум год тренировок для полноценного управления системами, которыми оборудованы истребители F-16, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.
"Если сейчас просто передать истребитель за 100 миллионов долларов, они (украинские военные - ред.) не смогут его использовать", - сказал Белл в эфире телеканала Sky News.
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Он уточнил, что нескольких тренировок достаточно, чтобы начать летать на истребителе этой модели, но чтобы освоить работу систем, которыми оборудован истребитель, понадобится больше года. "Они смогут летать на них, но не смогут применять радиолокационные системы, системы вооружения, радиоэлектронные системы, все, чем укомплектован истребитель. И потребуется минимум один год, чтобы они смогли научиться этим пользоваться", - заключил Белл.
Ранее издание Politico сообщило, что Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба. Кроме того, власти Великобритании заявили, что летом начнется обучение украинских пилотов, а также будет продолжена работа с другими странами по возможному предоставлению Киеву истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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