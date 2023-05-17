https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872410726.html
Путин оценил прогнозы развития российской экономики
Путин оценил прогнозы развития российской экономики - РИА Новости, 17.05.2023
Путин оценил прогнозы развития российской экономики
Прогнозы развития российской экономики на этот год положительные, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:04
2023-05-17T15:04
2023-05-17T15:10
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прогнозы развития российской экономики на этот год положительные, сообщил президент РФ Владимир Путин. "У нас растет сейчас промышленное производство. У нас в целом положительные прогнозы развития экономики на этот год", - сказал он на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил прогнозы развития российской экономики
Путин заявил о росте промпроизводства и положительном прогнозе развития экономики