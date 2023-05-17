https://ria.ru/20230517/ekonomika-1872410726.html

Путин оценил прогнозы развития российской экономики

Путин оценил прогнозы развития российской экономики - РИА Новости, 17.05.2023

Путин оценил прогнозы развития российской экономики

Прогнозы развития российской экономики на этот год положительные, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:04

2023-05-17T15:04

2023-05-17T15:10

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Прогнозы развития российской экономики на этот год положительные, сообщил президент РФ Владимир Путин. "У нас растет сейчас промышленное производство. У нас в целом положительные прогнозы развития экономики на этот год", - сказал он на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20230517/gaz-1872410411.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин