https://ria.ru/20230517/dron-1872307293.html

В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника

В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 17.05.2023

В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника

В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T09:36

2023-05-17T09:36

2023-05-17T11:11

происшествия

калужская область

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутино найдены обломки беспилотника", — уточнил собеседник агентства. По предварительной информации, аппарат не нес никаких боеприпасов.Все собранные детали силовики вывезли для исследования.В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.

https://ria.ru/20230516/yasinovataya-1872200122.html

калужская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калужская область