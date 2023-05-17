https://ria.ru/20230517/dron-1872307293.html
В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника
В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 17.05.2023
В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника
В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:36
2023-05-17T09:36
2023-05-17T11:11
происшествия
калужская область
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутино найдены обломки беспилотника", — уточнил собеседник агентства. По предварительной информации, аппарат не нес никаких боеприпасов.Все собранные детали силовики вывезли для исследования.В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.
https://ria.ru/20230516/yasinovataya-1872200122.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В лесу в Калужской области нашли обломки беспилотника
В лесу возле села Тарутино в Калужской области нашли обломки беспилотника
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Калужской области в лесу нашли обломки дрона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Накануне вечером в лесополосе вблизи Тарутино найдены обломки беспилотника", — уточнил собеседник агентства.
По предварительной информации, аппарат не нес никаких боеприпасов.
Все собранные детали силовики вывезли для исследования.
В начале мая Калужская область, как примерно половина российских регионов, ввела ограничения на полеты беспилотников. Такое решение местные власти приняли после попытки киевского режима атаковать Кремль двумя дронами. В Москве
ввели запрет на запуск БПЛА, сделав исключение для аппаратов, используемых органами власти.
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