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На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек
На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек - РИА Новости, 17.05.2023
На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек
В деревне Десна на юго-западе Москвы накануне вечером произошла массовая драка, три человека оказались в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:54
2023-05-17T08:54
2023-05-17T11:41
происшествия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В деревне Десна на юго-западе Москвы накануне вечером произошла массовая драка, три человека оказались в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным информированного источника РИА Новости, в потасовке участвовали десять человек.Сейчас полиция ищет остальных участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек
В деревне Десна ТиНАО подрались десять человек, трое из них госпитализированы
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В деревне Десна на юго-западе Москвы накануне вечером произошла массовая драка, три человека оказались в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого, по предварительным данным, три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение", — сказал представитель ведомства.
По данным информированного источника РИА Новости, в потасовке участвовали десять человек.
Сейчас полиция ищет остальных участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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