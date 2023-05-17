https://ria.ru/20230517/draka-1872298312.html

На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек

На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек - РИА Новости, 17.05.2023

На юго-западе Москвы произошла драка с участием десяти человек

В деревне Десна на юго-западе Москвы накануне вечером произошла массовая драка, три человека оказались в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:54

2023-05-17T08:54

2023-05-17T11:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В деревне Десна на юго-западе Москвы накануне вечером произошла массовая драка, три человека оказались в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным информированного источника РИА Новости, в потасовке участвовали десять человек.Сейчас полиция ищет остальных участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230517/prestuplenie-1872281308.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва