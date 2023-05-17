https://ria.ru/20230517/donetsk-1872434442.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:19

2023-05-17T16:19

2023-05-17T16:49

донецк

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украина

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сцкк

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:25 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15:50 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230517/donetsk-1872428884.html

https://ria.ru/20230517/donetsk-1872376674.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия