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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023
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16:19 17.05.2023 (обновлено: 16:49 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872434442.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:19
2023-05-17T16:49
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:25 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15:50 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872428884.html
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872376674.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:25 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15:50 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск
Вчера, 16:00
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

Мужчина в магазине в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенном в результате обстрела ВСУ

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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1 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Выбитые стекла в окнах магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Еще три человека получили ранения.

Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

Сотрудники пожарной охраны МЧС России возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем: по городу выпустили более двух десятков снарядов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 7

Обстреляно сразу несколько районов, в том числе Куйбышевский и Петровский.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 7

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 7

В Куйбышевском районе снаряд прилетел в магазин.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 7

Погибли трое мирных граждан – женщины 1953 и 1956 годов рождения и мужчина 1951 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 7

Еще три человека получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сотрудники пожарной охраны возле магазина в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенного после обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 7
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. 17 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Три человека погибли при обстреле Куйбышевского района Донецка
Вчера, 13:34
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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