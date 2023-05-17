https://ria.ru/20230517/donetsk-1872434442.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:19
2023-05-17T16:19
2023-05-17T16:49
донецк
донецкая народная республика
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сцкк
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив за полчаса 11 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:25 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15:50 - населенный пункт Нетайлово - Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной части. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872428884.html
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872376674.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра