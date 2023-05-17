https://ria.ru/20230517/donetsk-1872428884.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск - РИА Новости, 17.05.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск

Отставной офицер-ракетчик, проживавший в Куйбышевском районе Донецка, погиб при попадании украинского снаряда в магазин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:00

2023-05-17T16:00

2023-05-17T16:49

специальная военная операция на украине

донецк

горняк

куйбышевский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872425670_0:237:3071:1964_1920x0_80_0_0_3b937a8f9ed1471983e53129a050d28c.jpg

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Отставной офицер-ракетчик, проживавший в Куйбышевском районе Донецка, погиб при попадании украинского снаряда в магазин, передает корреспондент РИА Новости. "Погиб мой брат двоюродный. Воробьев Александр Николаевич. Бывший военный. Офицер. И лежит здесь... После армии жил здесь, на своей Корейской, 12. Зашел в магазин. Поехал в пенсионный СНИЛС привязать к российскому паспорту. А потом снял пенсию. Свою, жены. И вот лежит", — сообщила агентству местная жительница. Прилет по магазину на улице Славина, дом 9, произошел около 11:30. Снаряд пробил крышу и разорвался, убив двух посетителей и продавщицу. Уборщица получила тяжелые ранения с отрывом конечностей, ее доставили в больницу.Как уточнил местный житель, за время специальной военной операции украинские войска обстреливали этот магазин четыре или пять раз."За стенкой магазина находится храм. Сбит крест. Попадание также. Батюшка, отец Виктор Пенченко, был травмирован в результате обстрела "Градами". Напротив входа в магазин находится дорога. Через дорогу квартиры. То же самое — обстрел и прямое попадание в квартиры", — рассказал он. Магазин находится в поселке Горняк в Куйбышевском районе Донецка. ВСУ обстреливают эту местность практически ежедневно.

https://ria.ru/20230517/obstrely-1872396963.html

донецк

горняк

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горняк, куйбышевский район, происшествия