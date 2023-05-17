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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 17.05.2023 (обновлено: 16:49 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/donetsk-1872428884.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск - РИА Новости, 17.05.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск
Отставной офицер-ракетчик, проживавший в Куйбышевском районе Донецка, погиб при попадании украинского снаряда в магазин, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:00
2023-05-17T16:49
специальная военная операция на украине
донецк
горняк
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Отставной офицер-ракетчик, проживавший в Куйбышевском районе Донецка, погиб при попадании украинского снаряда в магазин, передает корреспондент РИА Новости. "Погиб мой брат двоюродный. Воробьев Александр Николаевич. Бывший военный. Офицер. И лежит здесь... После армии жил здесь, на своей Корейской, 12. Зашел в магазин. Поехал в пенсионный СНИЛС привязать к российскому паспорту. А потом снял пенсию. Свою, жены. И вот лежит", — сообщила агентству местная жительница. Прилет по магазину на улице Славина, дом 9, произошел около 11:30. Снаряд пробил крышу и разорвался, убив двух посетителей и продавщицу. Уборщица получила тяжелые ранения с отрывом конечностей, ее доставили в больницу.Как уточнил местный житель, за время специальной военной операции украинские войска обстреливали этот магазин четыре или пять раз."За стенкой магазина находится храм. Сбит крест. Попадание также. Батюшка, отец Виктор Пенченко, был травмирован в результате обстрела "Градами". Напротив входа в магазин находится дорога. Через дорогу квартиры. То же самое — обстрел и прямое попадание в квартиры", — рассказал он. Магазин находится в поселке Горняк в Куйбышевском районе Донецка. ВСУ обстреливают эту местность практически ежедневно.
https://ria.ru/20230517/obstrely-1872396963.html
донецк
горняк
куйбышевский район
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донецк, горняк, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горняк, Куйбышевский район, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб отставной офицер ракетных войск из России

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Магазин в Куйбышевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Отставной офицер-ракетчик, проживавший в Куйбышевском районе Донецка, погиб при попадании украинского снаряда в магазин, передает корреспондент РИА Новости.
"Погиб мой брат двоюродный. Воробьев Александр Николаевич. Бывший военный. Офицер. И лежит здесь... После армии жил здесь, на своей Корейской, 12. Зашел в магазин. Поехал в пенсионный СНИЛС привязать к российскому паспорту. А потом снял пенсию. Свою, жены. И вот лежит", — сообщила агентству местная жительница.
Прилет по магазину на улице Славина, дом 9, произошел около 11:30. Снаряд пробил крышу и разорвался, убив двух посетителей и продавщицу. Уборщица получила тяжелые ранения с отрывом конечностей, ее доставили в больницу.
Как уточнил местный житель, за время специальной военной операции украинские войска обстреливали этот магазин четыре или пять раз.
"За стенкой магазина находится храм. Сбит крест. Попадание также. Батюшка, отец Виктор Пенченко, был травмирован в результате обстрела "Градами". Напротив входа в магазин находится дорога. Через дорогу квартиры. То же самое — обстрел и прямое попадание в квартиры", — рассказал он.
Магазин находится в поселке Горняк в Куйбышевском районе Донецка. ВСУ обстреливают эту местность практически ежедневно.
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